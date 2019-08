Nach einem Unwetter bei einem Konzert von Casper und Marteria in Essen sind mehrere Menschen verletzt worden. Teile einer LED-Wand waren an der Bühne heruntergefallen.

Nach einem Unwetter bei einem Konzert von Casper und Marteria in Essen sind am Samstagabend (31.08.2019) mehrere Menschen verletzt worden. Zwei Menschen wurden schwer und 21 weitere leicht verletzt, wie ein Pressesprecher der Feuerwehr mitteilte. Teile einer LED-Wand waren an der Bühne heruntergefallen.

Musik-Fans warten an der S-Bahn-Haltestelle Essen-Hügel

Das Konzert fand am Essener Baldeneysee statt. 20.000 Besucher waren erwartet worden.

Nach dem plötzlichen Ende der Veranstaltung gegen 21.30 Uhr berichteten Besucher von chaotischen Szenen bei der Abreise und der Räumung des Konzertgeländes.