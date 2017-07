Vorfall in Diskothek Zwei Tote nach Schießerei in Konstanz

Bei einer Schießerei in einer Konstanzer Diskothek ist ein Mensch getötet worden. Der mutmaßliche Täter starb nach einem anschließenden Schusswechsel mit der Polizei. Mehrere Menschen wurden schwer verletzt. Die Hintergründe sind noch unklar.

In einer Diskothek in Konstanz sind in der Nacht zum Sonntag Schüsse gefallen. Dabei wurde nach Polizeiangaben eine Person getötet, mehrere Personen schwer verletzt. Man gehe nicht von einem terroristischen Hintergrund aus, erklärte die Polizei auf tagesschau-Anfrage.

Der 34-jährige mutmaßliche Täter wurde nach dem Verlassen der Diskothek bei einem Schusswechsel mit Polizisten lebensgefährlich verletzt und erlag später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Auch ein Beamter wurde bei dem Schusswechsel verletzt, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter habe eine Langwaffe eingesetzt, teilte die Polizei auf Anfrage mit.

Viele Gäste hatten nach den Schüssen das Gebäude panikartig verlassen oder sich versteckt. Ob es sich um einen Einzeltäter oder mehrere Täter handelt ist noch unklar, auch die Hintergründe der Tat sind noch unbekannt. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln.

Die Polizei setzte Spezialkräfte und einen Hubschrauber ein.

Wie ein Polizeisprecher sagte, gingen gegen 4.30 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Daraufhin sei der Einsatz angelaufen. Bewohner oder Besucher in angrenzenden Gebäuden wurden aufgefordert, nicht ins Freie zu gehen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 30. Juli 2017 um 10:00 Uhr.