In zehn Bundesländern finden neben der Europawahl auch Kommunalwahlen statt. Sie gelten als wichtiger Stimmungstest - vor allem vor den anstehenden Landtagswahlen im Osten.

Neben der EU-Wahl finden auch in zehn Bundesländern Kommunalwahlen statt. In Sachsen, Brandenburg und Thüringen ist die Wahl der Stadt- und Gemeinderäte, Kreistage oder Bürgermeister zugleich ein wichtiger Stimmungstest vor den Landtagswahlen im Spätsommer und im Herbst. Die AfD kann dort deutliche Zugewinne erwarten.

In Görlitz hat der AfD-Landtagsabgeordnete Sebastian Wippel gute Chancen, die erste Runde der Oberbürgermeister-Wahl vor der Grünen Franziska Schubert zu gewinnen.

In Thüringen, wo auf Landesebene die Linkspartei zusammen mit SPD und Grünen regiert, geht es unter anderem darum, ob die in den Kommunen verwurzelte CDU viele Wähler an die AfD verliert. In der Landeshauptstadt Erfurt tritt die nach einem Trainingsunfall querschnittsgelähmte Bahnradolympiasiegerin Kristina Vogel für die CDU bei der Stadtratswahl an.

Ein Däne als Oberbürgermeister Rostocks?

In Brandenburg will die CDU ihre Stellung als stärkste Kraft in den Kommunen ausbauen. Der Potsdamer Politikwissenschaftler Gideon Botsch erwartet zudem, dass die AfD erheblich an Mandaten hinzugewinnen kann.

Rostock könnte mit dem Dänen Claus Ruhe Madsen den ersten Großstadt-Oberbürgermeister ohne deutschen Pass bekommen.

Kommunalwahlen in Sachsen: In zahlreichen Bundesländern werden nicht nur die EU-Abgeordneten gewählt.

Bezirkswahlen in Hamburg

In Hamburg gelten die Bezirkswahlen als Testlauf für die Bürgerschaftswahl im Februar 2020. In Rheinland-Pfalz ist die Kommunalwahl auch ein Stimmungstest für die Ampel-Koalitionen von SPD, FDP und Grünen im Landtag und in der Landeshauptstadt Mainz. In Saarbrücken bewirbt sich Oberbürgermeisterin Charlotte Britz (SPD) um eine dritte Amtszeit. Der Chef der CDU-Stadtratsfraktion, Uwe Conradt, will nach mehr als vier Jahrzehnten den Chefsessel im Rathaus für seine Partei zurückgewinnen.

Blick nach Pforzheim

In Baden-Württemburg sind CDU und Freie Wähler in den Kommunen stark verankert. Interessant könnte die Gemeinderatswahl in Pforzheim werden. Dort will Ex-Porsche-Gesamtbetriebsratschef Uwe Hück als SPD-Spitzenkandidat vor allem die AfD in die Schranken weisen. Bei der Landtagswahl 2016 war die AfD in der Stadt mit 24,2 Prozent stärkste Kraft geworden. Zudem richten sich die Blicke auf die Landeshauptstadt Stuttgart, die mit Fritz Kuhn einen Oberbürgermeister der Grünen hat. Bei der Gemeinderatswahl 2009 wurden die Grünen stärkste Kraft, 2014 hatte die CDU wieder die Nase vorn.