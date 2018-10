Wichtig ist nicht, welche Partei ein Lehrer wählt - wichtig sind seine beruflichen Fähigkeiten, meint Kai Gniffke. Das AfD-Lehrerbewerungsportal zur angeblichen Parteilichkeit hilft nicht, sondern es schadet.

Ein Kommentar von Kai Gniffke, SWR

Waren Sie schon einmal bei einem Elternabend? Ich habe in der Schulzeit meiner Kinder rund zwei Dutzend erlebt. Wenn da die Rede auf Probleme der Schüler kam, war meistens der Lehrer schuld. Dann schlossen sich Eltern von kleinen Flegeln und Wohlstandskids zusammen und fielen über junge Studienräte her - denn am eigenen Kind kann es ja wohl nicht liegen. Die anderen Eltern schwiegen meist dazu.

Und jetzt soll das Ganze auch noch im Internet stattfinden. Auf Meldeportalen. Was soll das bringen? Was erwarten wir von unseren Lehrenden? Es ist egal, welche Partei eine Lehrerin wählt.

Entscheidend sind erstens sehr gute pädagogische und didaktische Fähigkeiten. Zweitens ein gehöriger Schuss Empathie, weil Kinder auch emotionale Sicherheit brauchen. Denn drittens müssen Lehrer den Schülern von heute deutlich machen, dass Lernen von nun an nie mehr aufhört, dass sich die Welt rasend schnell verändert.

Und viertens brauchen Lehrer die Gabe, die Schülerinnen und Schüler selbst zu einer Lösung und zu einem Urteil kommen zu lassen - das heißt, selbständig denkende Menschen und verantwortlich handelnde Staatsbürger aus ihnen zu machen. Das heißt auch, Toleranz und Respekt gegenüber anderen politischen Meinungen vorzuleben.

Mehr Vertrauen in die Aufsichtsinstanzen

Wenn also ein Lehrer im Unterricht eine Partei schlechtredet oder bewirbt - egal welche - dann macht er seinen Job nicht richtig. Darüber wachen die Schulleitung, Elternvertreter und die Schulaufsicht. Vertrauen wir ihnen.

Schule lebt von Freude am Lernen. Ein Internet-Stammtisch, bei dem Eltern und Schüler aus welchen Motiven auch immer über die angebliche Parteilichkeit der Lehrer beliebig abledern können, hilft sicher nicht - er schadet.

Redaktioneller Hinweis Kommentare geben grundsätzlich die Meinung des jeweiligen Autors und nicht die der Redaktion wieder.

Über dieses Thema berichten die tagesthemen am 11. Oktober 2018 um 22:15 Uhr.

Mehr zu diesem Thema: Protest gegen Lehrer-Meldeportal der AfD