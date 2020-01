Welches Kohlekraftwerk wird wann abgeschaltet - und wird sogar noch ein neues in Betrieb genommen? Darüber berät die Kanzlerin am Abend mit den Länderchefs. Warnungen vor einem Ost-West-Konflikt werden laut.

Von Alex Krämer, ARD-Hauptstadtstudio

Entscheidender Punkt zurzeit sind die Verhandlungen des Wirtschaftsministeriums mit den Kraftwerksbetreibern: Bei denen soll ein schrittweiser Abschaltfahrplan für die Zeit bis 2038 herauskommen, außerdem geht es um Entschädigungen. Letzte Verhandlungsrunde war Dienstagabend.

Beate Baron, Sprecherin des Wirtschaftsministeriums, bestätigt Fortschritte: "Die Gespräche gestern waren intensiv, aber sehr konstruktiv. Und wir haben uns weiter aufeinander zubewegt."

Knackpunkt Ausstiegsfahrplan

Aber ausgerechnet beim Thema Ausstiegsfahrplan gerieten sich die Ministerpräsidenten in die Haare. Armin Laschet, CDU-Regierungschef von NRW, plädiert dafür, das dort gelegene Steinkohlekraftwerk Datteln - das praktisch fertig gebaut, aber noch nicht am Netz ist - noch in Betrieb zu nehmen. So wie es der Betreiber Uniper vorgeschlagen hat. Wenn das Unternehmen es ans Netz nehme und dafür andere Kraftwerke schneller als geplant abschalte "und die CO2-Bilanz danach besser wird, ist das in Ordnung", so Laschet.

Detailberatungen zur Umsetzung des 2019 beschlossenen Kohleausstiegs

tagesschau 16:00 Uhr, 15.01.2020, Volker Schwenck, ARD Berlin





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-646795~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Haseloff widerspricht Laschet

Rainer Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, sieht das anders. Denn im Gegenzug bot Uniper an, das Braunkohlekraftwerk Schkopau im mitteldeutschen Industrierevier vorzeitig vom Netz zu nehmen. "Und jetzt haben wir einen echten Ost-West-Konflikt. Dass nämlich mit Datteln 4 eine große zusätzliche Kapazität mit CO2-Emissionen ans Netz gehen soll. Und der gleiche Konzern bietet an anderer Stelle, im Osten, diese Kapazität an - und dort soll das Kraftwerk geschlossen werden. Ohne dass ein einziger neuer Arbeitsplatz in Sicht ist."

Das will Haseloff nicht mitmachen - und bekommt Unterstützung ausgerechnet von Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. "Herr Laschet versucht zu tricksen, indem er ein neues Kraftwerk in Betrieb nehmen will - zulasten der Regionen im Osten. Damit gefährdet er den gesamten Kompromiss. Das ist nicht anständig."

Die Haltung der Parteien zum Ausstieg aus der Kohle

tagesschau 12:00 Uhr, 15.01.2020, Moritz Rödle, ARD Berlin





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-646657~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Arbeitgeber fordern rasche Entscheidungen

Die Empfehlungen der Kohlekommission sehen vor, möglichst keine neuen Kohlekraftwerke mehr in Betrieb zu nehmen. Diese Empfehlungen müssten jetzt endlich umgesetzt werden, sagt Steffen Kampeter vom Arbeitgeberverband BDA. Langfristig geplanter Strukturwandel sei eine Chance.

"Die Erwartung der Wirtschaft ist jetzt: rasche Entscheidungen, sich am Ergebnis der Kohlekommission orientieren. Das gibt Investitionssicherheit und schadet dann auch nicht den Arbeitsplätzen wie befürchtet", sagt Kampeter.

Kommissionsbericht, Energiekonzerne, Ministerpräsidenten: Kompliziert, was die Kanzlerin da zu beraten hat - aber gut, dass sie es auf dem Tisch hat, meint Martin Kaiser von Greenpeace. "Bundeskanzlerin Merkel tut gut daran, dem Wirtschaftsminister das Heft aus der Hand zu nehmen. Denn nach einem Jahr Kohlekompromiss ist noch kein einziges Kraftwerk abgeschaltet - und das muss jetzt schnell passieren."

Ursprünglich sollten die Gesetze zum Kohlekompromiss bereits im vergangenen Jahr verabschiedet werden. Neben dem Abschaltfahrplan geht es dabei auch um Strukturhilfen für die vier Kohleländer: Bis zu 40 Milliarden Euro.

Verhandlungen über Kohleausstieg im Kanzleramt

Alex Krämer, ARD Berlin

15.01.2020 16:58 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.