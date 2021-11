SPD, Grüne und FDP Parteien einigen sich auf Koalitionsvertrag Stand: 24.11.2021 09:28 Uhr

SPD, Grüne und FDP haben sich nach wochenlangen Verhandlungen auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Am Nachmittag soll er vorgestellt werden. Erst gestern hatten die Ampel-Parteien beim Klimaschutz eine Einigung verkündet.

Knapp zwei Monate nach der Bundestagswahl wollen SPD, Grüne und FDP am Nachmittag ihren Koalitionsvertrag für eine gemeinsame Bundesregierung vorstellen. Die drei Parteien luden für 15.00 Uhr zu einer Pressekonferenz in Berlin ein. Zuvor kommt demnach noch die Hauptverhandlungsrunde der drei Ampel-Parteien zu ihrer abschließenden Sitzung zusammen. Die Beratungen hatten Ende Oktober begonnen. In der Nikolauswoche ab dem 6. Dezember soll der bisherige Vizekanzler Scholz zum Bundeskanzler gewählt werden.

Bereits am Morgen hatte der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach im ARD-Morgenmagazin gesagt, die Parteispitzen der Ampelkoalition wollten heute ihre Ergebnisse vorlegen.

Einigung beim Streitthema Klimaschutz

Erst gestern hatten sich die Parteivorsitzenden und Generalsekretäre von SPD, Grünen und FDP beim Streitthema Klimaschutz geeinigt. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios soll im Koalitionsvertrag ein massiver Ausbau der erneuerbaren Energien festgeschrieben sein. Bis zum Jahr 2030 sollen Wind und Sonne 80 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland decken; bundesweit soll bis dahin jedes dritte Auto vollelektrisch fahren. Wenig später sollen dann in Deutschland keine Fahrzeuge mit Verbrenner mehr neu zugelassen werden.

Auch für den Kohleausstieg nimmt die geplante Ampel-Koalition das Jahr 2030 ins Visier - das wäre acht Jahre früher als bisher geplant. Beim entscheidenden Thema Haushalt und Finanzen gibt es noch keine Hinweise auf eine Einigung, ebenso wenig zu der Frage, wer in der neuen Bundesregierung welches Ministerium übernimmt.

Lauterbach wollte Vermutungen nicht kommentieren, nach denen er Gesundheitsminister werden solle. Für die Wahl von Olaf Scholz zum neuen Bundeskanzler haben die Ampel-Parteien weiterhin die erste Dezemberwoche anberaumt.