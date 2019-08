Seit 2014 regiert in Sachsen eine Bündnis aus CDU und SPD. Das könnte sich nach der Wahl am 1. September ändern. Hier können Sie realistische und unrealistische Koalitionsoptionen durchspielen.

Bei allen Landtagswahlen in Sachsen seit der Wiedervereinigung wurde die CDU stärkste Kraft und stellte den Ministerpräsidenten. Von 1990 bis 2004 regierte sie sogar mit absoluter Mehrheit. Seit fünf Jahren bilden die Christdemokraten ein Regierungsbündnis mit der SPD. Das könnte sich nach dieser Wahl ändern.

Die aktuelle ARD-Vorwahlumfrage spiegelt die politische Stimmung im Land zehn Tage vor dem Urnengang wider. Die von infratest dimap durchgeführte Umfrage ist keine Prognose für den Wahlausgang am 1. September. Auf Basis der Stimmanteile bei der Sonntagsfrage lässt sich mit wenigen Klicks überprüfen, welche Koalitionen laut der aktuellen politischen Stimmung derzeit rechnerisch eine Mehrheit hätten und welche nicht.

Welche möglichen Koalitionen in der kommenden Wahlperiode tatsächlich über eine rechnerische Mehrheit verfügen, hängt von der Sitzverteilung im künftigen Landtag ab. Darüber entscheiden die Wahlberechtigten in Sachsen mit ihrer Stimmabgabe bei der Landtagswahl am 1. September.