Weiter Druck machen auf die Union und immer auf den SPD-Entscheid verweisen: Mit dieser Devise geht SPD-Chef Schulz in die Koalitionsverhandlungen. Im Bericht aus Berlin zeigte er sich aber auch kompromissbereit.

Nach dem SPD-Parteitag ist vor dem Mitgliederentscheid zur Großen Koalition: Parteichef Martin Schulz will bei den Gesprächen mit der Union daher noch so viel wie möglich herausholen.

"Sowohl beim Familiennachzug als auch bei der Bekämpfung der Zwei-Klassen-Medizin und bei der sachgrundlosen Befristung - da müssen wir zusammenkommen. Der Parteitag hat uns einen Auftrag gegeben - und ich muss die 440.000 Mitglieder der SPD davon überzeugen. Wir sind kompromissbereit, aber wir erwarten in jedem Fall Bewegung von der Union", sagte er im Bericht aus Berlin.

Union und SPD setzen Koalitionsverhandlungen fort

Erst Mitgliederentscheid, dann Personalien

Auf die Frage, ob er selbst Minister einer Bundesregierung werden wolle, antwortete er ausweichend. Oberstes Ziel sei, Erfolge für die SPD bei den Koalitionsverhandlungen zu erreichen. "Wir müssen zunächst einmal die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir in eine Koalition eintreten dürfen."

Schulz machte deutlich, dass seine Partei erst nach dem Mitgliederentscheid bekannt gebe, wer Minister wird. "Über Personalfragen redet man am Ende von erfolgreichen Verhandlungen", so Schulz. Danach müssten erst die Mitglieder befragt werden und "wenn wir alles abgeschlossen haben, dann reden wir auch über Personen".

Martin Schulz, SPD-Parteivorsitzender, im Gespräch mit Tina Hassel

"Rüstungsexporte reduzieren"

Angesichts der Debatte über deutsche Leopard-2-Panzer bei der türkischen Armee unterstrich Schulz die SPD-Position nach restriktiveren Rüstungsexporten: "Wir wollen Rüstungsexporte deutlich reduzieren", sagte er.

Allerdings sei es schwierig, die Verwendung von Rüstungsgütern, die in befreundete Länder verkauft worden seien, am Ende zu kontrollieren, so der SPD-Chef. Die aktuelle Debatte um die türkische Offensive in Nordsyrien mache dies deutlich. "Insofern brauchen wir strikte Exportregeln - und das ist auch Grundlage unserer Sondierungen gewesen", so Schulz.

Zugleich setzte er sich für eine stärkere Differenzierung bei Rüstungsexporten ein. So gebe es in Deutschland Spezialunternehmen, deren Produkte Soldaten vor Minen schützten. "Das sind auch Rüstungsgüter. Aber das sind keine aggressiven Waffen. Insofern: Differenziertes Vorgehen ist da erforderlich", sagte Schulz.

Söder: Es geht nicht nur um die SPD

Bayerns designierter Ministerpräsident Markus Söder sagte im Bericht aus Berlin zu den Nachforderungen der SPD beim Familiennachzug von Flüchtlingen, es gehe nicht nur um die Befindlichkeit der SPD. "Es geht auch um eine Entscheidung für die gesamte Union. Kompromisse sind gut, aber die grundsätzliche Ausrichtung muss natürlich stimmen."

Der CSU-Politiker betonte, beim Thema Familiennachzug gehe es nicht um anerkannte Asylbewerber, sondern um diejenigen, die beispielsweise als Kriegsflüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Bei Menschen, die wieder in ihr Land zurückkehren sollen, wenn der Krieg zu Ende ist, "dass dann die ganze Verwandtschaft nachkommt - da sind wir sehr, sehr skeptisch. Union und SPD hätten sich auf monatliche Kontingente geeinigt. Er sei sehr skeptisch, ob es dem Wunsch der Deutschen entspreche, da zusätzlich nachzujustieren.

CDU, CSU und SPD wollen bis Ende kommender Woche mit den Verhandlungen fertig sein. Schulz, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU) kamen am Abend zusammen, um erste Zwischenergebnisse zu erörtern und den weiteren Fahrplan zu besprechen. Am Abend will die 15 Mitglieder starke Spitzenrunde beraten.

Markus Söder, CSU, zu den Koalitionsverhandlungen

Über dieses Thema berichtete das Erste am 28. Januar 2018 um 18:30 Uhr im "Bericht aus Berlin".