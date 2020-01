Milliardenhilfe für Bauern, längeres Kurzarbeitergeld und Hilfen für die Autoindustrie: Die Große Koalition hat konkrete Maßnahmen beschlossen. Tenor nach dem nächtlichen Spitzentreffen: Die GroKo ist längst nicht am Ende.

Die Spitzen der Großen Koalition haben sich auf eine Reihe von Maßnahmen zur Stärkung des Arbeitsmarkts und des Wirtschaftsstandorts Deutschland geeinigt. Nach einer sechsstündigen Sitzung im Berliner Kanzleramt gaben die Parteichefs in der Nacht ein ganzes Paket von Beschlüssen bekannt: Milliardenhilfen für Bauern, eine längere Bezugsdauer für Kurzarbeitergeld in Branchen mit Strukturproblemen, steuerliche Anreize für Investitionen in Zukunftstechnologien und die Unterstützung des Transformationsprozesses in der Autoindustrie.

"Signal der Wertschätzung"

Nach den heftigen Bauernprotesten der vergangenen Wochen wollte die Koalition vor allem hier Handlungsfähigkeit beweisen: CSU-Chef Markus Söder sprach von einer "Bauernmilliarde". Es gehe um ein klares Signal der Wertschätzung und der Unterstützung in schwierigen Zeiten, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Das Geld soll in den kommenden vier Jahren die von vielen Landwirten heftig abgelehnte Verschärfung der Düngeverordnung abfedern.

Längeres Kurzarbeitergeld

Auch auf die Veränderungen in der Automobilbranche will die Große Koalition reagieren. In den betroffenen Regionen sollen "Transformationsdialoge Automobilindustrie" eingerichtet werden, in denen die beteiligten Akteure beraten, wie durch Zukunftstechnologien neue Arbeitsplätze geschaffen werden können. Die Bundesregierung wird aufgefordert, das bestehende Maßnahmenbündel zur Förderung von Innovation anzupassen und zu verbessern. "Wir wollen den Wirtschaftsstandort strukturell stärken", sagte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Außerdem soll das Kurzarbeitergeld in Branchen mit schweren Strukturproblemen drei Jahre lang auf 24 Monate verlängert werden können, wenn die verlängerte Auszahlung mit einer Weiterbildung verbunden ist. In diesem Fall können auch Sozialversicherungsbeiträge zur Hälfte übernommen werden. Für Weiterbildungen sollen Unternehmen höhere Zuschüsse von der Bundesagentur für Arbeit bekommen.

Zwar gebe es derzeit keine Rezession, sagte SPD-Chefin Saskia Esken. Es gebe aber in den vom Strukturwandel betroffenen Branchen eine "Teilstörung", die eine "Stärkung des Kurzarbeitergelds" erforderten. Norbert Walter-Borjans bezeichnete die Einigung in diesem Bereich als "richtigen Durchbruch".

Große Koalition plant Milliardenhilfen für Landwirte

tagesschau 04:57 Uhr, 30.01.2020





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-653691~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Arbeitsgruppe statt neuer Streit

Noch keine Einigung erzielten die Koalitionäre in der Frage, wie mit dem Rekordüberschuss im Haushalt umgegangen wird. Eine Arbeitsgruppe soll "neue Investitionsbedarfe identifizieren", wie SPD-Chef Walter-Borjans sagte. Die Gruppe solle bis zum nächsten Spitzentreffen Vorschläge für Investitionen und Maßnahmen zur Planungsbeschleunigung vorlegen.

Vor allem die neue SPD-Spitze dringt auf massive Investitionen in Infrastruktur wie Straßen, Schulen und Krankenhäuser. Dafür will sie auch die Aufnahme neuer Schulden in Kauf nehmen - anders als Finanzminister Olaf Scholz (SPD). Auch die Union lehnt eine Abkehr von der Schwarzen Null ab - sie strebt eine Senkung der Unternehmenssteuer an.

Auch eine Steuerreform vereinbarten die Koalitionsspitzen noch nicht, sie sprachen sich in ihrem Beschlusspapier aber für eine "mittelstands- und innovationsfreundlichere Ausgestaltung des Steuerrechts" aus. Für Investitionen in digitale Innovation soll es bessere Abschreibungsmöglichkeiten geben. Zudem soll die steuerliche Schlechterstellung von Personengesellschaften gegenüber Kapitalgesellschaften behoben werden.

"Müde, aber gut gelaunt"

Kramp-Karrenbauer sagte, die Koalition gehe mit den Beschlüssen auf den tiefgreifenden Transformationsprozess in Wirtschaft und Arbeitswelt ein. "Wir wollen den Wandel nicht erleiden, wir wollen ihn gestalten", sagte sie. Sie sei nach den langen Beratungen "etwas müde, aber gut gelaunt".

Söder ergänzte: "Wer hätte im Dezember gedacht, dass die Koalition so weit voranschreitet." Das sei ein "super-positives Signal". Walter-Borjans sprach von "intensiven Diskussionen in guter Atmosphäre".

Das Treffen war der zweite Koalitionsausschuss nach dem Wechsel an der Spitze der SPD im Dezember. Das erste Treffen kurz vor Weihnachten bei Lebkuchen und Ingwertee hatte vor allem dem Kennenlernen gedient. Im März soll der nächste Koalitionsausschuss stattfinden. Die To-Do-Liste der Koalition ist noch lang. Ein schwelendes Streitthema: die Grundrente.