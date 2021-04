Kultusministerkonferenz Abiturprüfungen sollen stattfinden

Die Kultusminister der Länder haben beschlossen, dass die Abiturprüfungen trotz Corona-Pandemie stattfinden sollen. Zudem sollen die Schulen so weit wie möglich offengehalten werden.

Die Abiturientinnen und Abiturienten in Deutschland sollen ihre Prüfungen in diesem Jahr trotz Corona-Pandemie ablegen. Das gaben die Kultusministerinnen und Kultusminister nach der Kultusministerkonferenz (KMK) bekannt. "Den Abschlussjahrgängen an unseren Schulen können wir mitteilen, dass sie ihre Prüfungen werden ablegen können", so die Präsidentin der KMK, Britta Ernst.

Zudem verständigten sich die Kultusminister darauf, die Schulen "so weit wie möglich prioritär offen zu halten". "Die Bildungspolitik steht auch in dieser schwierigen Phase der Corona-Epidemie in der Verantwortung, Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Bildung und Unterricht zu gewährleisten", sagte Ernst. "Darum ist es unser gemeinsames Ziel, so viel Präsenzunterricht wie möglich anzubieten."

Testmöglichkeiten sollen ausgebaut werden

Helfen sollen dabei flächendeckende Tests an den Schulen. "Die Testmöglichkeiten sollen so ausgebaut werden, dass allen Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften und sonstigen an Schulen Beschäftigten zweimal wöchentlich die Möglichkeit für einen Selbsttest angeboten werden kann", so die KMK.

Die Kultusministerkonferenz hatte auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen eingeladen, um sich von ihnen beraten zu lassen. "Die Aussetzung des Präsenzunterrichtes sollte nicht als primäres Mittel der Pandemiebekämpfung gesehen werden, sondern als zusätzliche Maßnahme nach Ausschöpfung kontaktbeschränkender Maßnahmen in anderen Lebensbereichen", sagte Gerard Krause, Leiter der Abteilung für Epidemiologie am Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung.