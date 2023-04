Frau in Lebensgefahr Vier Schwerverletzte bei Berliner Klinikbrand Stand: 03.04.2023 04:53 Uhr

In einer Berliner Klinik ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Vier Menschen wurden schwer verletzt. Eine Frau schwebt laut Feuerwehr in Lebensgefahr. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest.

Bei einem Brand in einem Krankenhaus in Berlin-Kreuzberg sind drei Patienten und eine Krankenpflegerin schwer verletzt worden. Unter den Patienten ist eine Frau, die zum Zeitpunkt des Feuers in einem Aufzug des "Klinikums am Urban" festsaß und lebensgefährliche Verletzungen erlitt, wie die Feuerwehr in der Nacht mitteilte.

Den Angaben zufolge wurden insgesamt rund 40 Menschen versorgt, einige seien als leicht verletzt eingestuft worden, in mehreren Fällen bestand der Verdacht auf Rauchgasvergiftungen. Außerdem seien zwei Feuerwehrleute leicht verletzt worden.

Verdächtiger Mann festgenommen

Laut einem Sprecher der Feuerwehr scheint das Feuer mit brennenden Krankenbetten im Flur begonnen zu haben. Wie diese in Brand geraten konnten, sei noch unklar. Nach Polizeiangaben wurde ein verdächtiger Mann festgenommen, vorsätzliche Brandstiftung sei nicht auszuschließen.

Der Rauch verteilte sich über acht Stockwerke des Klinikgebäudes, die Rettungsstelle wurde evakuiert. Die Flammen konnten schließlich gelöscht werden.