Vertreter der Klimschutzbewegung "Fridays for Future" haben sich erstmals mit konkreten Forderungen an die deutsche Politik gewandt. Darin fordern sie das Ende der Kohlesubventionen noch in diesem Jahr.

Zum ersten Mal hat die Schüler- und Studentenbewegung "Fridays for Future" ein Forderungspapier vorgestellt. Das enthalte bewusst nur Ziele, sagte Klimaaktivist Linus Steinmetz. Die politischen Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele seien nun Aufgabe der Politik.

In dem Papier fordern die Vertreter von "Fridays for Future" unter anderem ein "Ende der Subventionen für fossile Energieträger", wie Kohle, Öl und Gas bis Ende des Jahres. Ein Viertel der Kohlekraftwerke müsse bis Ende des Jahres abgeschaltet werden und der CO2-Ausstoß durch eine Besteuerung stark verteuert werden.

Den Angaben der Klimaaktivisten zufolge war der Forderungskatalog in bundesweiten Arbeitsgruppen in Abstimmung mit Wissenschaftlern ausgearbeitet worden. Ziel sei es, mit dem gewachsenen Einfluss der Bewegung die Politik zum Handeln zu drängen.

"Wir haben gesellschaftlichen und politischen Einfluss", sagte Steinmetz. Die Bewegung habe eine unvorstellbare Größe erreicht. Ziel sei es, Politik "bis zur höchsten Ebene" zu beeinflussen.

Ins Leben gerufen von Greta Thunberg

Schüler und Studenten boykottieren seit Wochen in Deutschland und etlichen anderen Ländern weltweit einmal pro Woche den Unterricht, um gegen ausbleibende Klimaschutzmaßnahmen zu protestieren.

Ins Leben gerufen wurde "Fridays for Future" von der 16-jährigen Schwedin Greta Thunberg, die im Sommer 2018 mit ihrem Schulstreik für den Klimaschutz begann. Seitdem gibt es solche Freitags-Demonstrationen in aller Welt.

Steinmetz kündigte an, dass die Klimastreiks weitergehen werden, bis ersichtlich sei, dass die Ziele des Pariser Klimaabkommens tatsächlich angestrebt werden. Das Abkommen setzt das Ziel, die Erderwärmung auf unter zwei Grad, wenn möglich sogar auf 1,5 Grad Celcius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.