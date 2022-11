Nach Protestaktion in Berlin Regierung rügt Klimaaktivisten Stand: 04.11.2022 14:30 Uhr

Die Bundesregierung hat extreme Formen des Klimaprotests als "nicht zielführend" kritisiert. Anlass ist die mögliche Behinderung eines Rettungseinsatzes durch die Gruppe "Letzte Generation". Auch Grünen-Spitzenpolitiker finden deutliche Worte.

Die Bundesregierung hat Klimaschutzaktivisten ermahnt, sich an die Gesetze zu halten. Das Engagement beim Klimaschutz müsse "uns gesellschaftlich einen" und dürfe "nicht außerhalb des Rahmens unserer Gesetze" geschehen, sagte Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner.

Die Grenze des legitimen Protests sei dann erreicht, wenn die Gefährdung von Menschenleben in Kauf genommen werde, erklärte er. "Die Form des Protests, die wir jetzt sehen, gerade in dieser Woche, ist aber nicht zielführend oder konstruktiv", sagte Büchner. "Es darf nicht sein, dass Menschenleben gefährdet werden, und deswegen akzeptieren wir auch diese Form des Protests nicht."

Büchner betonte, der Klimaschutz sei für die Bundesregierung "das zentrale Anliegen". Bundeskanzler Olaf Scholz unterstütze außerdem "jedes demokratische Engagement".

Rettungseinsatz behindert?

Aktueller Anlass der Stellungnahme ist ein Vorfall, der sich am Montag in Berlin ereignet hatte. Dort war eine Radfahrerin von einem Lastwagen überrollt worden. Laut Feuerwehr war ein spezieller Rettungswagen, der die Frau bergen sollte, wegen eines Staus, der von Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" ausgelöst worden sei, einige Minuten zu spät am Unfallort eingetroffen. Am Donnerstagabend starb die Radfahrerin im Krankenhaus.

Büchner nannte die Bewegung "Letzte Generation" nicht explizit und betonte, er wolle ausdrücklich keinen Zusammenhang zwischen dem Tod der Radfahrerin in Berlin und der Straßenblockade der Klimaaktivisten herstellen. Dies sei Bestandteil von Ermittlungen. Vielmehr wolle er sich "grundsätzlich" zu den Klimaprotesten äußern.

Die Berliner Polizei stellte wegen unterlassener Hilfeleistung gegen zwei Klimaaktivisten Strafanzeige. Einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" zufolge soll die Blockade keinen Einfluss auf die Notfallversorgung der verunglückten Frau gehabt haben. Nach Informationen der Zeitung soll die Notärztin durch den Stau nicht behindert worden sein und das Unfallopfer versorgt haben. Demnach habe sie ohnehin entschieden, dass der Betonmischer nicht mit dem Spezialfahrzeug angehoben werden sollte.

Lang: "Nicht akzeptabel"

Noch bevor sich Vize-Regierungssprecher Büchner an die Presse wandte, sprach die Grünen-Spitze wegen des Vorfalls deutliche Rügen aus. "Wenn Protestaktionen dazu führen, dass die Sicherheit oder das Leben von Menschen gefährdet werden, ist das schlichtweg nicht akzeptabel", sagte Parteichefin Ricarda Lang.

Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte der Funke-Mediengruppe: "Wer mit seinem Protest Gesundheit und Leben von anderen riskiert, büßt damit jede Legitimität ein und schadet auch der Klimabewegung selbst." Protestformen, die Menschen gefährden, seien falsch. "Proteste einiger Gruppen tun aber inzwischen genau das", sagte der Grünen-Politiker.

Aktivisten sehen sich Hetze ausgesetzt

Die "Letzte Generation" steht seit dem Vorfall vom Montag massiv in der Kritik. In den vergangenen Monaten blockierten ihre Mitglieder wiederholt Straßen und Autobahnzufahrten, indem sie sich auf dem Asphalt festklebten, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Die Aktivisten stellten in einem Statement zu dem Unfall klar: "Damit wir uns nicht falsch verstehen: Dass die Radfahrerin im Straßenverkehr verunglückt ist, ist furchtbar. Wir sind bestürzt und in Trauer."

In der Mitteilung klagen die Aktivisten allerdings auch über "eine Welle der Vorwürfe, Unwahrheiten und Hetze", die über sie hineinbreche. Die mediale Öffentlichkeit instrumentalisiere den Unfall. "Als sei endlich ein Aufhänger gefunden, unseren friedlichen Protest durch den Dreck zu ziehen." Sie hätten zwar damit gerechnet, sich Feinde zu machen, allerdings nicht damit, "dass ein ganzes Mediensystem sich gegen uns wenden würde".

Die Gruppe wirft der "Medienlandschaft" vor, dass sie "eine Situation in dieser Form fiktiv aufbauscht und damit demokratischen Protest in einer Krisensituation delegitimiert". Zu künftigen Aktionen hieß es, die Gruppe werde sich von "öffentlicher Hetze" nicht davon abbringen lassen, "das einzig moralisch Richtige zu tun". Die Bundesregierung solle den Protest dadurch beenden, indem sie die Krise in den Griff bekomme. "Bis dahin geht der Widerstand weiter."

"Ereignis, das polarisiert"

Die Kritik der Aktivisten an den Medien wies der Deutsche Journalistenverband (DJV) zurück. "Ich sehe keine Hetze in der Berichterstattung", sagte Sprecher Hendrik Zörner der Nachrichtenagentur AFP. Die Letzte Generation müsse sich gefallen lassen, dass über den Unfall in den Medien berichtet werde.

Dass es jetzt eine "kritische Kommentierung" der Proteste sowohl in den klassischen als auch sozialen Medien gebe, könne nicht verwundern. Denn der Unfall sei ein "Ereignis, das polarisiert".

Kritischer Blick von Klimaforschern

Bei Experten gibt es unterschiedliche Perspektiven auf die Aktionen. Martina Schäfer, die selbst zu den gesellschaftlichen Herausforderungen des Klimawandels forscht, bezeichnet "zivilen Ungehorsam als Teil der Demokratie". Grundsätzlich gehe es bei Protesten mit zivilem Ungehorsam darum, den Alltag und die Routine zu stören, um auf ein Demokratiedefizit aufmerksam zu machen. Künftige Generationen säßen nicht in den politischen Gremien.

"Junge Leute nehmen es so wahr, dass sie kaum auf andere Art und Weise Einfluss nehmen können, wie das zum Beispiel Lobbyverbände tagtäglich tun", so Schäfer. Nichtsdestotrotz müsse das Risiko für Unbeteiligte durch den Protest minimiert werden.

Dagegen sehen Klimaforscher die Protestaktionen von "Letzte Generation" kritischer. Es gehe den Aktivisten in erster Linie darum, Aufmerksamkeit zu erlangen, sagt Mojib Latif vom Geomar-Zentrum in Kiel. "Aber ich sehe einfach die Gefahr, dass man der Sache einen Bärendienst tut und dass man dann den Leuten in die Hände spielt, die ohnehin immer gesagt haben, den Klimawandel durch den Menschen verursacht, den gibt es gar nicht", so Latif. Es bestehe die Gefahr, dass auf diese Weise die gesamte Klimaforschung diskreditiert werde, meint Latif.

Mit Informationen von Marion Kerstholt, WDR