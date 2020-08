Studie zur Kinderbetreuung Zu wenig Personal, zu große Gruppen

Trotz des Ausbaus von Kita-Plätzen sowie Investitionen in neues Personal gibt es laut einer Studie immer noch zu wenig Erzieherinnen und Erzieher bei zu großen Kindergruppen. Der Unterschied zwischen den Ländern ist dabei groß.

In einem Großteil der Einrichtungen zur Kinderbetreuung gibt es einer Studie zufolge zu wenig Personal. Außerdem seien die zu betreuenden Kindergruppen meist zu groß. Das geht aus dem "Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme" der Bertelsmann-Stiftung hervor.

Bildungsauftrag nur eingeschränkt umsetzbar

Demnach kamen zum Erhebungsstichtag im März 2019 auf eine vollzeitbeschäftigte Fachkraft rechnerisch 4,2 ganztags betreute Krippenkinder unter drei Jahren oder 8,8 ältere Kindergartenkinder.

Die Ersteller der Studie empfehlen maximal drei Krippenkinder, beziehungsweise 7,5 Kindergartenkinder pro Erzieherin. Viele Kindergärten und Krippen in Deutschland könnten deshalb ihren Bildungsauftrag nur eingeschränkt umsetzen.

Bundesweit besuchten fast drei von vier Kindern eine Kita oder eine Krippe mit zu wenig Personal. Außerdem waren mehr als die Hälfte aller Kita-Gruppen größer als empfohlen.

Bei den Kindern unter drei Jahren sollten solche Gruppen laut Empfehlung nicht größer sein als 12 Kinder, bei den Älteren nicht größer als 18.

Unterschiede zwischen Bundesländern

Die Studie offenbart auch regionale Unterschiede zwischen den Bundesländern. So war 2019 in Bremen eine Fachkraft im Schnitt für drei Krippenkinder verantwortlich, in Mecklenburg-Vorpommern betrug die Quote dagegen eins zu sechs.

Außerdem unterscheidet sich der Anteil an ausgebildeten Erzieherinnen und Erziehern zwischen West und Ost: Mit 82 Prozent liegt der Anteil im Osten Deutschlands um 16 Prozentpunkte höher als im Westen.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 25. August 2020 um 07:03 Uhr.