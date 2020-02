Dass in Thüringen bald ein neuer Ministerpräsident gewählt werden muss, ist klar. Unklar ist aber noch, wer aufgestellt wird und wie sich die Fraktionen verhalten werden. FPD-Chef Lindner brachte eine "unabhängige Persönlichkeit" ins Spiel.

In der Diskussion um das weitere Vorgehen in Thüringen, hat FDP-Chef Christian Lindner vorgeschlagen, sich am Beispiel Österreichs zu orientieren und für eine Übergangszeit eine "unabhängige Persönlichkeit" zum Ministerpräsidenten zu wählen. In dieser "extrem empfindlichen Situation" halte er Bodo Ramelow "nicht für einen geeigneten Kandidaten, um das Land zu beruhigen", sagte Lindner vor einer Klausur der FPD-Bundestagsfraktion.

Die Aussage des AfD-Politikers Alexander Gauland, die Landtagsabgeordneten seiner Partei sollten Ramelow mitwählen, da er dann die Wahl nicht annehmen könne, stieß bei Lindner auf scharfe Kritik. Das sei ein Beleg dafür, dass die AfD das Ziel habe, die "Demokratie zu chaotisieren, die politische Landschaft zu zerstören."

Inzwischen meldete sich auch die Thüringer AfD zu Wort. Fraktionsgeschäftsführer Torben Braga rechnet nach eigenen Worten nicht mit Stimmen seiner Partei bei einer Wahl Ramelows. "Ich gehe nicht davon aus, dass auch nur ein Abgeordneter der AfD für eine weitere Amtszeit von Bodo Ramelow stimmen würde", sagte Braga.

Thüringer Linke fordert Unterstützung der CDU

Die Thüringer Linkspartei-Chefin Susanne Hennig-Wellsow forderte von der CDU Stimmen für Ramelow. "Wir müssen dokumentieren, dass er von Demokraten gewählt wurde", sagte Hennig-Wellsow. Sie reagierte damit ebenfalls auf die Äußerung Gaulands.

AfD-Bundestagsfraktionschef Gauland rät seinen Thüringer Landtagskollegen, Bodo Ramelow von der Linkspartei mitzuwählen - um ihn zu verhindern.

Hennig-Wellsow sagte, es dürfe bei der Wahl Ramelows zum neuen Regierungschef in Thüringen nicht auf die Stimmen der AfD ankommen. "Wir werden Ramelow nur in die Wahl schicken, wenn wir eine demokratische Mehrheit für ihn haben." Die CDU könne zum Beispiel öffentlich ankündigen, dass vier oder fünf ihrer Abgeordneten Ramelow mitwählen würden - ohne deren Namen zu nennen. Die CDU-Fraktion erklärte bisher stets, einen von der Linkspartei aufgestellten Ministerpräsidenten nicht aktiv ins Amt zu wählen.

Ramelow warnt vor Staatskrise

Thüringens Ex-Ministerpräsident Ramelow selbst warnte vor einer Staatskrise in Thüringen. "Wir haben seit dem Rücktritt von Thomas Kemmerich einen versteinerten geschäftsführenden Regierungschef ohne Minister", so der Linken-Politiker in der "Bild"-Zeitung. Kemmerich habe derzeit nur einige Staatssekretäre, die jederzeit ihre Versetzung in den einstweiligen Ruhestand beantragen könnten. Und er selbst könne als zurückgetretener Ministerpräsident weder die Vertrauensfrage stellen, noch Minister ernennen. "Das ist alles eine Katastrophe", sagte Ramelow.

Kemmerich trat am Samstag zwar mit sofortiger Wirkung als Ministerpräsident zurück - er bleibt aber vorerst geschäftsführend im Amt. Das sieht die Thüringer Landesverfassung so vor. Sein Vorgänger Ramelow war am Mittwoch bei der Ministerpräsidentenwahl Kemmerich unterlegen, der mit Stimmen von FDP, AfD und CDU zum Regierungschef gewählt wurd

Kemmerich tritt mit sofortiger Wirkung vom Posten des Ministerpräsidenten zurück

SPD und FDP beraten über Thüringen-Krise

Der SPD-Vorstand ist zu Beratungen über die Ergebnisse des Koalitionsausschusses zusammengekommen. Im Anschluss an die Sitzung wollen sich Spitzenpolitiker der Partei dazu äußern. SPD, CDU und CSU hatten in einer gemeinsamen Erklärung Kemmerichs Rücktritt und rasche Neuwahlen gefordert.

Koalitionsausschuss zu Regierungskrise in Thüringen

Über die Regierungskrise in Thüringen berichtet heute Abend auch der Bericht aus Berlin, um 18:30 in der ARD. Darin spricht Oliver Köhr mit dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner und dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther von der CDU.

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 09. Februar 2020 um 01:00 Uhr.