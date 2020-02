Am Sonntag brauchen die Jecken windfeste Kostüme. Das "Kö-Treiben" in Düsseldorf wurde wegen des Wetters abgesagt. In Köln und Aachen wird die Wegstrecke verkürzt.

Lange Gesichter beim Blick aus dem Fenster am Sonntag (23.02.2020). Wer draußen etwas unternehmen wollte, wird frustriert sein - vor allem viele Karnevalsfans. Sie sollten sich auf jeden Fall warm und wasserdicht anziehen.

Zum Dauerregen kommt auch noch Sturm. "Verbreitet gibt es Windböen bis 85 km/h, teils bis 100 km/h. Eine genaue Vorhersage, wann der Wind wo wie stark bläst, ist noch nicht möglich", sagt WDR-Meteorologe Jürgen Vogt.

Kö-Treiben abgesagt - Schull- und Veedelszöch verkürzt

"Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht", sagt der Sprecher des Düsseldorfer Karnevalskomitees. Mit Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt haben sie entschieden, das Kö-Treiben abzusagen. Das ist vor allem bei Familien in Düsseldorf und aus der Region sehr beliebt. Ausfallen werden auch alle Stadtteilumzüge in Düsseldorf.

Ab dem späten Nachmittag sollen die Stände in der Altstadt und das Festzelt auf dem Burgplatz dann wieder öffnen. Wann genau, ist noch nicht klar.

Die Organisatoren der Schull- und Veedelszöch in Köln ziehen Konsequenzen aus der Wetterprognose: Statt um 11.11 Uhr, beginnen die Züge um 10.45 Uhr, außerdem wird die Zugstrecke um zweieinhalb Kilometer auf dreieinhalb Kilometer verkürzt, und es fahren keine Fahrzeuge mit Aufbauten mit.

"So wollen wir die hohen Windgeschwindigkeiten umgehen", sagte Zugleiter Willi Stoffel dem WDR. Die letzten Gruppen sollen gegen 16 Uhr am Dom sein. Auch beim Kinderumzug in Aachen haben die Veranstalter die Zugstrecke verkürzt.

Wir aktualisieren fortlaufend unsere Übersicht der Orte, an denen es Aufälle und Änderungen bei den Karnevalszügen gibt.

In diesen Städten fällt der Karnevalszug am Sonntag aus:

Bedburg-Hau ,

, Bochum-Wattenscheid ,

, Düsseldorf (Kö-Treiben, Stadtteilzüge),

(Kö-Treiben, Stadtteilzüge), Emmerich ,

, Essen-Kettwig (alternativ findet eine After-Zug-Party statt),

(alternativ findet eine After-Zug-Party statt), Essen-Werden (Bollerwagenzug),

(Bollerwagenzug), Everswinkel ,

, Haan ,

, Kranenburg ,

, Salzkotten (Zug soll im Frühjahr nachgeholt werden),

(Zug soll im Frühjahr nachgeholt werden), Ratingen (Kinderzug),

(Kinderzug), Velbert-Tönisheide ,

, Viersen (Tulpensonntagszug und Ringter Zug),

(Tulpensonntagszug und Ringter Zug), Xanten

In diesen Städten ist das Karnevalsprogramm geändert:

Köln (Schull- und Veedelszöch schon ab 10:45 mit kürzerem Zugweg),

(Schull- und Veedelszöch schon ab 10:45 mit kürzerem Zugweg), Aachen (Kinderumzug um 11.11 Uhr mit verkürztem Zugweg und ohne Pferde),

(Kinderumzug um 11.11 Uhr mit verkürztem Zugweg und ohne Pferde), Münster (Schlüsselübergabe des Bürgermeisters schon um 11 Uhr)

Besserung an Rosenmontag - kein Problem für die großen Züge

In der Nacht zu Rosenmontag lassen Wind und Regen nach. Insofern sollte den großen Rosenmontagszügen nichts im Wege stehen. 2016 wurde der Rosenmontagszug in Düsseldorf wegen Sturmtief "Ruzica" abgesagt. Die Kölner gingen auf Risiko und zogen ihren Zug durch.