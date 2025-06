Großer Straßenumzug Karneval der Kulturen tanzt durch Berlin Stand: 08.06.2025 17:39 Uhr

Der traditionelle Straßenumzug ist der Höhepunkt des viertägigen Karnevals der Kulturen in Berlin-Friedrichshain. Fast 70 Gruppen sind laut Veranstalter dabei und viele Besucher sorgen für ausgelassene Stimmung.

Großer Straßenumzug am Sonntag seit ca. 13:30 Uhr in Berlin-Friedrichshain

knapp 70 Gruppen mit rund 4.000 Teilnehmern

Polizei berichtet von starkem Besucherzustrom

Verkehrseinschränkungen rund um Frankfurter Allee/Karl-Marx-Allee

Mit dem traditionellen Straßenumzug findet am Sonntag in Berlin der Höhepunkt des viertägigen Karnevals der Kulturen statt – erstmals nicht in Kreuzberg und Neukölln, sondern in Friedrichshain.



Der Umzug ist gegen 13:30 Uhr an der Kreuzung Frankfurter Allee / Proskauer Straße gestartet und zieht über die Karl-Marx-Allee. Er endet im Bereich Karl-Marx-Allee / Berolina Straße. Die letzte Gruppe setzt sich voraussichtlich gegen 19 Uhr in Bewegung.

Route Karneval der Kulturen 2025

Viele Besucher an der Strecke - Ausgelassene Stimmung

68 Gruppen mit rund 4.000 Akteurinnen und Akteuren sind laut Veranstalter in diesem Jahr dabei, 13 Gruppen davon zum ersten Mal. "Andere sind bereits 20 Jahre und länger dabei", berichtete Anna-Maria Seifert, Co-Leiterin des Karnevals der Kulturen. 22 Gruppen bestehen ausschließlich aus Berlinerinnen und Berlinern, andere bekommen aus anderen Bundesländern Verstärkung.



An der neuen Strecke versammelten sich viele Besucher. Um sich einen guten Platz an der Umzugsstrecke zu sichern, waren etliche Gäste schon am Vormittag gekommen. Polizei und Veranstalter sprachen von einer friedlichen und ausgelassenen Stimmung. Im Vorfeld rechneten die Veranstalter mit rund 650.000 Schaulustigen. Die Polizei berichtete zu Beginn des Umzugs von einem starken Zustrom aus allen Richtungen. Zu Besucherzahlen äußerte sich die Polizei zunächst nicht.



Nach einem Regenguss vor dem Start des Umzugs blieb es zunächst trocken. Teils gab es aber kräftige Windböen.

Mehr als 100 Autos abgeschleppt

Autofahrer müssen den ganzen Sonntag mit Einschränkungen rund um die Frankfurter Allee und Karl-Marx-Allee rechnen. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin hat alle Sperrungen hier zusammengefasst [viz.berlin.de].



Im Vorfeld des Umzugs hat die Polizei rund 125 falsch geparkte Fahrzeuge abgeschleppt. Seit dem frühen Morgen wurde die Strecke kontrolliert und Autos umgesetzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Wegen Parkverstoßes müssen die Halter mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen, zudem gebe es eine Rechnung für die Abschleppkosten.



Ganz freiwillig war der Umzug in den Osten Berlins nicht: Durch eine Großbaustelle in der Gneisenaustraße – der ursprünglichen Strecke - war der Karneval gezwungen, eine andere Strecke zu finden.

Großaufgebot der Polizei - Appell wegen Umweltbelastung

Die Berliner Polizei begleitet das multikulturelle Spektakel an alle Tagen nach eigenen Angaben mit "umfangreichen polizeilichen Maßnahmen". Unter anderem sollen verschiedene Sperrelemente an Zufahrtsstraßen und Seitenstraßen Besucher vor möglichen Amokfahrten oder Terroranschlägen schützen. Am Umzugstag werden 1.500 Beamtinnen und Beamte vor Ort sein, wie ein Polizeisprecher sagte. Zur Unterstützung kämen Polizisten aus Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Auch der Sanitätsdienst der Johanniter wird entlang der Umzugssrtrecke dabei sein.

Eine Ordnerin steht vor dem Mittelstreifen mit einem Schild, auf dem "Nicht betreten" steht.

Um die Belastung für Umwelt und für Anwohner möglichst gering zu halten, appelliert der Veranstalter, Müll möglichst zu vermeiden beziehungsweise anständig zu entsorgen. Auf Glasflaschen sollte verzichtet werden, Zigarettenkippen sollten nicht auf dem Boden landen. Speisen gibt es auf Blatttellern statt Plastik und Getränke in Mehrwegbechern. Nach dem Umzug ist am Pfingstmontag ein "Clean-up" von Teilnehmern und Besuchern geplant.



Den Mittelstreifen entlang der neuen Umzugsstrecke bitten die Veranstalter nicht zu betreten. Denn er ist wichtiger Lebensraum für Pflanzen - und Insektenarten, wie es heißt.

Straßenfest bis Montag rund um Kreuzberger Blücherplatz

Das Straßenfest zum Karneval der Kulturen hat bereits am Freitag begonnen. Am Samstag zog der Straßenumzug der Kinder vom Mariannenplatz in Kreuzberg zum Görlitzer Park. Das Fest unter freiem Himmel rund um den Kreuzberger Blücherplatz dauert bis Pfingstmontag und wird in diesem Jahr von rund 700 Künstlern und Musikern bespielt.



Der Karneval der Kulturen hat seine Ursprünge 1996. Als Folge von Rassismus und zahlreichen Übergriffen sollte er ein Zeichen für Diversität und friedliches Miteinander sein.

