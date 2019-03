Die Karnevalisten lassen sich von Sturmtief "Bennet" nicht beirren: Mit wenigen Ausnahmen haben die Rosenmontagszüge begonnen. Zwar gibt es ein paar Einschränkungen - das tut der Stimmung aber keinen Abbruch.

Der Kölner Zoch rollt: Pünktlich um 10 Uhr hat sich der Rosenmontagszug in Bewegung gesetzt. Wegen des Sturmtiefs "Bennet" verzichten die Kölner auf Pferde im Zug. Die 12.000 Kölner Jecke ziehen 7,5 Kilometer durch die Kölner Innenstadt - vorbei an rund einer Million Zuschauern. Mit dem diesjährigen Motto "Uns Sproch es Heimat" soll die kölsche Sprache in den Fokus rücken.

In Köln ist ein Mottowagen zum Thmea CDU mit Figuren von Jens Spahn, Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz mit dabei.

Auch in anderen Karnevalshochburgen rollen die Rosenmontagszüge nur mit Einschränkungen. In Düsseldorf, Aachen und Münster starten die Züge wegen des Sturmtiefs später. Auch in Bonn und Aachen laufen keine Pferde mit.

8700 Karnevalisten mit 124 Wagen

In Düsseldorf sind rund 8700 Karnevalisten mit 124 Wagen und 24 Musikkapellen angemeldet. Gefeiert wird unter dem Sessionsmotto "Düsseldorf - gemeinsam jeck."

Auch in Düsseldorf gehören politische Mottowagen zum Umzug dazu.

Mit dem Mainzer Rosenmontagszug wird alljährlich der Höhepunkt der Mainzer Fastnacht gefeiert. Der traditionsreiche Umzug wird bereits seit 1838 vom Mainzer Carneval-Verein (MCV) organisiert, finanziert und durchgeführt. Begleitet von zahlreichen Musikkapellen und Spielmannszügen präsentieren sich etwa 8000 "Fassenachter" auf dem sieben Kilometer langen Zugweg.

Ein Clown muss sich in Mainz bei einer Sturmböe seine Perücke festhalten.

Auch in Baden-Württemberg wird gefeiert

Beim traditionellen Narrensprung in Rottweil ziehen 4000 Hästräger durch die älteste Stadt Baden-Württembergs. Nach Angaben der Stadt verfolgen etwa 20.000 Zuschauer das Treiben - selbst bei Regen. Weitere Narrensprünge finden in Ravensburg, Bad Waldsee und Wangen im Allgäu statt.

Rund 4000 Hästräger ziehen beim traditionellen Narrensprung durch Rottweil

Narren, die es nasser mögen, kommen in Schramberg (Kreis Rottweil) zusammen: Bei der "Da-Bach-na-Fahrt" schippern die Narren mit bunt geschmückten Holzzubern die Schiltach hinunter.