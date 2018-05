Feierliche Zeremonie, ernste Worte: Bei den Reden zur Verleihung des Karlspreises an Frankreichs Staatschef Macron geht es natürlich um Europa - aber auch um die Eskalation in Nahost und Weltpolitik in Zeiten von Trump.

Angesichts der gefährlichen Eskalation zwischen Israel und dem Iran haben Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Kanzlerin Angela Merkel zur Deeskalation aufgerufen. Macron und Merkel hätten in Aachen miteinander gesprochen und sich besorgt gezeigt, hieß es aus Kreisen des Élyséepalastes mit Blick auf die Militärschläge in Syrien. Ein Sprecher der Bundesregierung sagte, beide hätten zu Besonnenheit und Deeskalation in der Region aufgerufen.

Auch in ihrer Rede anlässlich der Verleihung des Karlspreises an Macron ging Merkel auf die Spannungen in der Region ein. "Die Eskalationen der vergangenen Stunden zeigen uns, dass es wahrlich um Krieg und Frieden geht", sagte sie. Sie bezeichnete die Lage als "extrem kompliziert" und rief alle Beteiligten zur "Zurückhaltung" auf.

Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran war in der Nacht gefährlich eskaliert. Iranische Streitkräfte hatten nach israelischen Angaben erstmals von Syrien aus israelische Militärposten angegriffen. Israels Luftwaffe griff daraufhin Dutzende iranische Militärziele in Syrien an.

"Europa lebt von Leidenschaft"

Mit Blick auf den US-Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran sagte Merkel in ihrer Laudatio: "Europa muss sein Schicksal selbst in die Hand nehmen." Damit bekräftigte die Kanzlerin ihre Haltung, die sie bereits im Mai des vergangenen Jahres fast wortgleich zum Ausdruck gebracht hatte. Hintergrund war damals Trumps Konfrontationskurs auf dem G7-Gipfel in Taormina gewesen.

Macron wurde für seine Verdienste um Europas Einigung mit dem internationalen Karlspreis ausgezeichnet. Die Preisverleiher würdigten damit seine "Vision von einem neuen Europa und der Neugründung des europäischen Projekts", wie es in der Begründung des Karlspreisdirektoriums hieß.

In ihrer Rede würdigte Merkel den französischen Präsidenten als leidenschaftlichen Verteidiger der europäischen Demokratie in schwierigen Zeiten. Die Zeit zeige, dass "Freiheitswerte ein zerbrechliches Gut sind", sagte sie. Macron sei ein junger, dynamischer Politiker, der Beigeisterungsfähigkeit für Europa verkörpere. "Europa braucht und lebt von Leidenschaft."

Forderung nach einer gemeinsamen Vision

Der Preisträger selbst unterstrich, dass die Politik jetzt handeln müsse. "Wir dürfen nicht warten", sagte Macron. "Nationalisten, Demagogen und Ängste äußern sich klar." Wer Europa wolle, müsse sich ebenso klar äußern. Es brauche eine gemeinsame Vision für die nächsten 30 Jahre. Danach könnten alle gemeinsam auch kleine Schritte zu diesem Ziel gehen.

Europa müsse eine eigene Souveränität aufbauen und dürfe seinen Kurs nicht von anderen Mächten bestimmen lassen, so Macron. Mit Blick auf die Reaktion großer europäischer Länder auf den US-Aussteig aus dem Atomabkommen mit den Iran sagte er: "Wir haben uns entscheiden, Frieden und Stabilität im Nahen und Mittleren Osten zu schaffen."

Der internationale Karlspreis der Stadt Aachen gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen Europas. Er wird seit 1950 an Persönlichkeiten und Institutionen vergeben, die sich in führender Position um die europäische Einigung verdient machten. Zu den prominentesten Preisträgern zählen Spaniens langjähriger König Juan Carlos (1982), der frühere US-Präsident Bill Clinton (2000) und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, 2008). Der damalige Kanzler Helmut Kohl (CDU) nahm den Preis 1988 gemeinsam mit Frankreichs damaligem Präsidenten François Mitterrand entgegen.