Bund und Länder diskutieren darüber, wie regionale Corona-Ausbrüche bekämpft werden können. Eine Möglichkeit seien regionale Ausgangssperren, sagt Kanzleramtschef Braun. Kommunale Verbände halten das jedoch für unrealistisch.

Die Bundesregierung diskutiert mit den Ländern über ein zielgenaueres Durchgreifen bei regionalen Corona-Ausbrüchen. Im Zentrum der Gespräche steht dabei die Verhängung von Ausreisesperren, wenn Landkreise besonders von der Corona-Pandemie betroffen sein sollten. Ziel der diskutierten Maßnahmen sei es, "sehr präzise und möglichst schnell zu reagieren", wenn ein akuter Corona-Hotspot auftauche, sagte Kanzleramtschef Helge Braun im Fernsehsender RTL. Die Gespräche würden derzeit zwischen ihm und den Chefs der Staatskanzleien der 16 Bundesländer geführt, sagte Braun. Noch gebe es aber keine Einigkeit.

"Es bleiben mal alle zu Hause"

Es werde darüber diskutiert, ob in einem solchen Fall eine Ausreisebeschränkung "nicht am Ende eine bessere Variante ist, als wenn man am Urlaubsort ankommt, um dann zurückgewiesen zu werden", sagte Braun weiter. Bei einem akuten Corona-Ausbruch könnte dann entschieden werden: "Es bleiben hier in dieser Region mal alle zu Hause", sagte er. Dort sollte dann flächig getestet werden, "so dass man nach wenigen Tagen sagen kann, wir haben alle Infektionsketten entdeckt". Danach könne dann schnell wieder "zur Normalität" zurückgekehrt werden.

Hintergrund sind auch die Ereignisse in NRW: Zuletzt hatten mehr als 1000 Corona-Fälle beim Fleischverarbeiter Tönnies zu regionalen Einschränkungen im öffentlichen Leben in den Kreisen Gütersloh und Warendorf geführt. Betroffen waren zeitweise rund 640.000 Einwohner. Mehrere Bundesländer und Nachbarstaaten verhängten Beherbergungsverbote für Menschen aus beiden Kreisen. Inzwischen sind die Auflagen in beiden Kreisen wieder aufgehoben. Das österreichische Außenministerium teilte am Vormittag mit, Menschen aus Gütersloh könnten wieder ohne Einschränkung einreisen.

Kritik von Städtebund

Der Städte- und Gemeindebund hält solche Maßnahmen jedoch für unrealistisch. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg bezeichnete Ausreisebeschränkungen für ganze Landkreise für nicht durchsetzbar. "Sie müssten ja im Prinzip dann kontrollieren, wer reist aus dem Kreis aus - und sie wissen, wie groß Kreise sind. Das stelle ich mir fast unmöglich vor", sagte er im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Den generellen Ansatz befürwortet er jedoch: "Richtig ist ja, regionale Ausbrüche gezielt zu bekämpfen."

Ähnlich äußerte sich der Deutsche Landkreistag. "Es geht eher um chirurgische Präzision als um den Holzhammer", erklärte Verbandspräsident Reinhard Sager. Das Agieren der Kreise Gütersloh und Warendorf habe zuletzt gezeigt, dass man örtlich begrenzte Ausbrüche gut in den Griff bekommen könne. Kreisweite Lockdowns und Schritte wie Ausreiseverbote sollten nur dann erwogen werden, wenn andere Möglichkeiten ausgeschöpft seien.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 14. Juli 2020 um 12:00 Uhr.