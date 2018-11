Beim Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern im Netz soll das Recht verschärft werden. Das kündigten die Ministerinnen Barley und Giffey an. Betroffen sei unter anderem das Jugendmedienschutzgesetz.

Bundesjustizministerin Katarina Barley will den Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern im Internet intensivieren. Künftig soll sich jeder Täter strafbar machen, der Kontakte mit dem Ziel anbahnt, ein Kind zu missbrauchen, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Bislang gilt: Wenn ein Täter glaubt, mit einem Kind zu kommunizieren, tatsächlich aber mit verdeckten Ermittlern oder Eltern Kontakt hat, macht er sich nicht strafbar. Das werde man ändern und diese Fälle künftig auch erfassen, sagte Barley. "Wir schützen Kinder in der digitalen Lebenswelt. Die Strafverfolgung machen wir effektiv", sagte die SPD-Politikerin. Das sogenannte Cybergrooming kann mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft werden.

Hintergrund ist, dass sexueller Missbrauch oft in der Anonymität des Netzes angebahnt wird. Täter geben sich in Chats und Computerspielen als Kinder aus und versuchen mit Kindern in Kontakt zu kommen.

Nach dem Willen der Ministerinnen Barley und ... ... Giffey soll der Schutz für Kinder verbessert werden.

"Modernes Jugendschutzgesetz erarbeiten"

Auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey kündigte mehr Schutz vor "Cybergrooming" im Zuge der Reform des Jugendmedienschutzgesetzes an. Für Täter sei es noch zu einfach, Kinder und Jugendliche zu belästigen", sagte die Sozialdemokratin ebenfalls den Funke-Zeitungen. Anbieter müssten deshalb ausreichende Sicherungssysteme bereitstellen und Eltern mehr Transparenz darüber erhalten, welche Angebote und Apps für ihre Kinder geeignet sind.

Auch gegen ausländische Anbieter müssten diese Anforderungen künftig durchgesetzt werden. "Dafür werden wir ein modernes Jugendmedienschutzgesetz erarbeiten", kündigte Giffey an.

