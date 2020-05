Kabinett berät Dringend Regeln für Schlachthöfe gesucht

Die Arbeitsbedingungen in großen Schlachtbetrieben sind oft miserabel. Die vielen Corona-Ansteckungen zeigen das. Jetzt berät das Kabinett erneut über strengere Auflagen. Die Fleischindustrie warnt.

Die hohe Zahl von Corona-Infektionen unter Schlachthaus-Mitarbeitern hat ein Schlaglicht auf die Bedingungen in der Fleischbranche geworfen. In den Schlachthöfen arbeiten oft Männer aus Ost- und Südosteuropa, die von Subunternehmern in die Betriebe geschickt werden. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiter werden häufig als prekär beschrieben.

Über die Missstände berät das Kabinett heute erneut. Das Thema wird seit Jahren debattiert und stand auch am Montag dieser Woche bereits auf der Tagesordnung, aber wurde dann verschoben. Die Union hatte laut Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) noch Gesprächsbedarf.

Arbeitsminister für Einschränkung von Werkverträgen

Heil hatte Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie vorgelegt. Er will Werkverträge für die Branche weitgehend verbieten sowie schnelle Klarheit über strengere Regeln.

Der Minister betonte vor der Kabinettssitzung, strukturelle Probleme der Fleischindustrie seien trotz verschiedener Anläufe nicht behoben. Dazu gehörten Überbelegung und Wuchermieten bei Unterkünften, Verstöße gegen Corona-Hygieneregeln, den Mindestlohn und Arbeitszeitvorgaben.

"Dubiose Vetragsstrukturen"

Diese Missstände seien in der Corona-Krise zu einem "gefährlichen Gesundheitsrisiko" für die Beschäftigten und die gesamte Bevölkerung geworden. Eine Wurzel des Übels seien dubiose Vertragsstrukturen mit Subunternehmern, die auch Kontrollen unmöglich machten. "Da wird organisiert Verantwortung abgewälzt, so dass niemand mehr verantwortlich gemacht werden kann", erklärte er.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) sprach sich für ein härteres Vorgehen bei Verstößen gegen den Arbeits- und Gesundheitsschutz aus und brachte höhere Bußgelder ins Spiel.

Fleischindustrie warnt vor Abwanderung ins Ausland

Der Fleischverband legte ein Fünf-Punkte-Programm für Verbesserungen vor und warnte davor, Werksverträge zu verbieten. Bei einem Verbot der Anheuerung von Subunternehmen drohten gravierende wirtschaftliche Schäden, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Verbands der Fleischwirtschaft, Heike Harstick, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Große Teile der Fleischproduktion würden dann ins Ausland abwandern.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) forderte ein Verbot von Werkverträgen im Kernbereich unternehmerischer Tätigkeit. Fleischkonzernen müsse es unmöglich gemacht werden, das Schlachten und Zerlegen an Fremdfirmen auszulagern.

Schweinfleisch läuft nach der Tötung durch die Stationen im Zerlegebereich eines Schlachthofes.

Grüne: Nicht auf Freiwilligkeit setzen

Die Grünen forderten, die Bundesregierung dürfe gesetzliche Regelungen nicht weiter vor sich herschieben. Die Erfahrung der vergangenen Jahre habe gezeigt, dass die Fleischbranche freiwillig nichts verändern werde.