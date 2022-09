Israelischer Präsident in Berlin "Vergangenheit und Gegenwart verschmelzen" Stand: 04.09.2022 16:18 Uhr

Der israelische Staatspräsident Herzog ist zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Berlin angekommen. Vor ihm liegen nun mehrere Termine voller Symbolkraft - unter anderem die Gedenkfeier zum Olympia-Attentat von 1972.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland empfangen. Steinmeier begrüßte Herzog und dessen Ehefrau Michal mit militärischen Ehren und zu Klängen der israelischen Nationalhymne im Schloss Bellevue in Berlin. Die Israelische Botschaft in Deutschland bezeichnete die Ankunft Herzogs als "emotionalen Moment".

Erster Besuch Herzogs als Staatspräsident

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin betonten sowohl Herzog als auch Steinmeier, wie besonders dieser erste Staatsbesuch von Herzog in seiner Funktion als israelischer Präsident ist. Es sei ein Moment, bei dem "Vergangenheit und Gegenwart verschmelzen", erklärte Herzog.

Herzog bedankte sich anschließend bei Steinmeier für seine "unerschütterliche moralische Verpflichtung", die sich in seinem Einsatz äußere. Das Bündnis zwischen Deutschland und Israel bezeichnete er als "fruchtbar". Daher blicke er auf einen erfolgreichen Besuch.

Herzog für Gedenkfeier bei München gekommen

Und der sieht für Herzog einige Termine vor: Am Montag steht ein Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für den israelischen Staatspräsidenten auf dem Plan. Anschließend soll es einen Gang Herzogs mit der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey (SPD), durch das Brandenburger Tor geben.

Steinmeier wird wohl um Entschuldigung bitten

Am Nachmittag steht für das Ehepaar Herzog dann der Hauptteil ihrer Deutschland-Reise bevor: Dann findet die viel beachtete Gedenkveranstaltung zum 50. Jahrestag des Anschlags auf israelische Sportler bei den Olympischen Spielen 1972 auf dem Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck bei München statt.

An dem Gedenken nimmt neben Hinterbliebenen der Opfer auch Bundespräsident Steinmeier teil. Von Steinmeier wird erwartet, dass er sich bei der Gedenkveranstaltung zur deutschen Verantwortung für die Ereignisse bekennen und die Hinterbliebenen um Entschuldigung bitten wird.

Zuletzt auf Entschädigungsleistungen geeinigt

Die Bundesregierung hatte sich mit den Hinterbliebenen nach jahrzehntelangem Streit kurz vor dem Jahrestag auf eine Entschädigungsleistung in Höhe von 28 Millionen Euro geeinigt. Damit war ein Eklat bei der Gedenkveranstaltung vermieden worden - längere Zeit war unklar, ob die Hinterbliebenen und Herzog daran teilnehmen.

Am 5. September 1972 hatten palästinensische Terroristen bei den Olympischen Spielen in München die israelische Mannschaft überfallen. Elf Mitglieder des Teams und ein Polizist wurden getötet, die meisten von ihnen bei der misslungenen Befreiungsaktion der Polizei am Fliegerhorst Fürstenfeldbruck. Die Sicherheitsvorkehrungen galten als mangelhaft.