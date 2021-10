Urteil in München Zehn Jahre Haft für IS-Rückkehrerin Jennifer W. Stand: 25.10.2021 10:39 Uhr

Das Oberlandesgericht München hat die IS-Rückkehrerin Jennifer W. zu zehn Jahren Haft verurteilt. Dem Richterspruch zufolge nahm sie im Irak den Mord an einem fünf Jahre alten Mädchen tatenlos hin.

Die IS-Rückkehrerin Jennifer W. muss für zehn Jahre ins Gefängnis. Das Oberlandesgericht in München sah es unter anderem als erwiesen an, dass die Beschuldigte im Jahr 2015 nicht einschritt, als ihr Mann im Irak ein jesidisches Mädchen ankettete und verhungern ließ. Neben der Beihilfe zum Mord sprachen die Richter die Angeklagte auch wegen wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, wegen versuchten Kriegsverbrechens und Verbrechens gegen die Menschlichkeit schuldig.

Die Staatsanwaltschaft hatte lebenslange Haft für Jennifer W. gefordert. Ihre Verteidigung hingegen nur eine zweijährige Gefängnisstrafe.

Heirat mit einem IS-Kämpfer

Eigenen Angaben zufolge reiste Jennifer W. 2014 aus ideologischen Gründen in den Irak, um sich dort der Terrormiliz "Islamischer Staat" anzuschließen und einen der Kämpfer der Gruppierung zu heiraten. Der Tod des fünfjährigen Mädchens soll sich im Jahr darauf ereignet haben - als Strafe, weil sich das Kind eingenässt haben soll. Die Verteidigung hatte im Prozess jedoch angeführt, dass bis heute nicht erwiesen sei, dass das Mädchen tatsächlich gestorben ist.

Noch im selben Jahr kehrte Jennifer S. zurück nach Deutschland und schloss sich hier der salafistisch-dschihadistischen Szene an. Festgenommen wurde sie im Jahr 2018.