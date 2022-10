FAQ Staatlicher Mietzuschuss Was beim Wohngeld wichtig ist Stand: 13.10.2022 07:12 Uhr

Für Menschen mit wenig Einkommen soll es mehr staatliche Hilfe geben. Das Wohngeld wird deutlich ausgeweitet, außerdem gibt es einen Zuschuss beim Heizen. Wer hat Anspruch, wie kann man das Geld bekommen - und wo könnte es Probleme geben?

Worum geht es?

Mit einer Reform des Wohngelds will die Ampel-Koalition mehr Menschen mit niedrigem Einkommen helfen, die stark gestiegenen Wohn- und Energiekosten zu stemmen. Mehr als dreimal so viele Haushalte sollen ab Januar 2023 den Wohnkostenzuschuss bekommen können, der sich zudem im Durchschnitt mehr als verdoppelt. Heute berät erstmal der Bundestag. Auch der Bundesrat muss dem Gesetz noch zustimmen. Doch einige Fragen sind noch nicht geklärt, etwa wer das Ganze zahlt. Ein Überblick:

Was genau ist das Wohngeld?

Es ist quasi ein staatlicher Zuschuss zur Miete für Menschen mit kleinen Einkommen. Auch wer eine Eigentumswohnung oder ein Haus und zugleich wenig Geld hat, kann für die Tilgung seiner Kredite Unterstützung bekommen. Für die Anträge und die Auszahlung sind die Länder beziehungsweise Gemeinden zuständig.

Wieviele Menschen bekommen Wohngeld?

Derzeit beziehen rund 1,3 Millionen Menschen in etwa 600.000 Haushalten Wohngeld. Davon sind in etwa die Hälfte Rentner und Rentnerinnen sowie weitere 40 Prozent Familienhaushalte. Mecklenburg-Vorpommern lag mit 2,7 Prozent Wohngeld-Haushalten an der Spitze, in Bayern war der Anteil mit 0,9 Prozent am niedrigsten. Bund und Länder, die das Wohngeld je zur Hälfte finanzieren, gaben 2020 zusammen rund 1,3 Milliarden Euro aus. Durch eine Anhebung der Einkommensgrenzen soll die Zahl der Bezieher-Haushalte auf zwei Millionen erhöht werden.

Wer hat Anspruch auf Wohngeld?

Wer arbeiten geht, aber nicht ausreichend Einkommen zur Verfügung habt, um die Kosten fürs Wohnen bezahlen zu können, kann einen Antrag auf Wohngeld stellen. Auch Rentner sowie Bewohner von Alten- Pflegeheimen können Wohngeld beantragen - ebenso Studierende, die keinen Anspruch auf Bafög haben oder dieses als Volldarlehen erhalten, sowie Bezieher von Arbeitslosengeld I und Kurzarbeitergeld. Auch wer eine Eigentumswohnung oder ein Haus und zugleich wenig Geld hat, kann für die Tilgung seiner Kredite Unterstützung bekommen.

Ab welchem Einkommen gibt es Wohngeld?

Grundsätzlich gilt: Wer wenig verdient und hohe Ausgaben fürs Wohnen hat, beispielsweise weil er in einer teuren Großstadt lebt, bekommt die größte Unterstützung. Je höher das Einkommen und je geringer die Wohnkosten ausfallen, desto geringer ist das Wohngeld. Ob man wohngeldberechtigt ist, hängt also von einer komplizierten Rechnung ab - eine einfach zu merkende Einkommensschwelle gibt es nicht. Das dürfte ein Grund sein, warum bisher lange nicht alle Haushalte, die ein Recht darauf hätten, auch Wohngeld beantragt haben. Faktoren in der Rechnung sind Einkommen, Miete, Haushaltsgröße und Wohnort. Informationen und Anträge bekommt man in der Wohngeldbehörde der Gemeinde-, Stadt-, Amts- oder Kreisverwaltung.

Bisher bekommen rund 600.000 Haushalte in Deutschland Wohngeld. Mit der Reform sollen 1,4 Millionen weitere Haushalte dazukommen. Insgesamt gehe es dann um 4,5 Millionen Menschen in Deutschland, sagte Bauministerin Klara Geywitz. Darunter seien viele Alleinerziehende, Rentnerinnen und Rentner, aber auch Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Künftig sollten auch Arbeitnehmer Wohngeld bekommen, die Mindestlohn verdienen.

Wer kann trotz niedrigen Einkommens kein Wohngeld erhalten?

Kein Wohngeld bekommt, wer bereits andere Sozialleistungen erhält. Dazu zählen etwa die zukünftige Bürgergeld-Bezieher, sowie alle, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bekommen oder Grundleistungen nach dem Asylbewerbergesetz oder Ausbildungsförderungshilfen - also Schüler-Bafög, Bafög oder Berufsausbildungshilfe. Bei all diesen Sozialleistungen sind die Unterkunftskosten bereits berücksichtigt.

Wieviel Geld kann man bekommen?

Das hängt davon ab, wie hoch Miete und Einkommen sind und wo genau man wohnt. Die Bundesregierung will das Wohngeld aber generell deutlich erhöhen, im Schnitt um 190 Euro pro Monat. Die bisherigen Wohngeld-Haushalte würden damit ab Januar statt durchschnittlich 177 Euro künftig rund 370 Euro im Monat bekommen. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat Beispielrechnungen vorgelegt. Demnach bekäme ein Rentner in Berlin mit einer monatlichen Rente von 1259 Euro brutto und Kaltmiete von 500 Euro monatlich künftig 252 Euro Mietzuschuss - 178 Euro mehr als bisher. Für eine vierköpfige Familie in München mit Einkommen von 2386 Euro (brutto) und Kaltmiete von 1000 Euro steige das Wohngeld von 481 auf 804 Euro.

Was kostet das Ganze - und wer zahlt?

Das Bauministerium rechnet für das kommende Jahr mit Kosten von mehr als drei Milliarden Euro. Vorgesehen ist, dass Bund und Länder je etwa die Hälfte übernehmen, denn schon jetzt teilen sie sich die Kosten für das Wohngeld. Die Länder dagegen sehen den Bund in der alleinigen Verantwortung und wollen nicht zahlen. Der Streit ums Geld ist noch nicht beigelegt und dürfte spätestens im November bei der nächsten Bund-Länder-Runde wieder zur Sprache kommen.

Wo könnte es noch Probleme geben?

Bei der Bürokratie. Länder wie Berlin zweifeln daran, dass sie das neue Wohngeld rechtzeitig zum 1. Januar auszahlen können. Sie erwarten viele neue Anträge - und die Bearbeitung könne sich bis in den Februar hinein oder noch weiter ziehen, warnen sie. Ohne mehr Personal in den Wohngeldstellen werde es nicht funktionieren, warnt der DGB. Auch das Bauministerium rechnet mit langen Wartezeiten.

Wie werden die Heizkosten berücksichtigt?

Erstmals werden die warmen Nebenkosten im Wohngeld bezuschusst. Die neue Heizkostenkomponente wird als Pauschale pro Quadratmeter Wohnfläche ausgestaltet und nach der Haushaltsgröße gestaffelt. Im Durchschnitt führt sie zu 1,20 Euro je Quadratmeter mehr Wohngeld. Um schon in diesem Jahr zu helfen, sollen Wohngeldempfänger für die Heizperiode von September bis Dezember 2022 einmalig einen zweiten Heizkostenzuschuss erhalten. Wer alleine lebt, bekommt 415 Euro, für einen Zwei-Personen-Haushalt sind es 540 Euro und für jede weitere Person zusätzliche 100 Euro. Schüler, Auszubildende und Studierende bekommen 345 Euro.