Wahl in Rheinland-Pfalz Dreyer-SPD gewinnt klar vor CDU

Die SPD von Ministerpräsidentin Dreyer geht aus der Wahl in Rheinland-Pfalz als stärkste Kraft hervor. Die CDU muss laut ARD-Prognose hohe Verluste verkraften. Grüne und FDP legen zu, die AfD verliert. Hoffen können die Freien Wähler.

In Rheinland-Pfalz bleiben die Sozialdemokraten trotz leichter Verluste stärkste politische Kraft. Die Partei mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer an der Spitze kam laut Prognose von Infratest dimap auf 34,5 Prozent. Das ist zwar etwas schlechter als vor fünf Jahren (36,2 Prozent), reicht aber für den erneuten deutlichen Sieg bei der Landtagswahl. Zum siebten Mal in Folge seit 1991 ist die SPD damit stärkste Partei in Rheinland-Pfalz.

Entscheidenden Anteil am guten Abschneiden der SPD dürfte der Mobilisierungseffekt durch Amtsinhaberin Dreyer gehabt haben. Der Wahlkampf war ganz auf ihre Person zugeschnitten, auf Unterstützung der Bundespartei verzichtete sie weitgehend.

Dreyer hatte das Amt 2013 von Kurt Beck übernommen, gewann 2016 die Landtagswahl nach einem fulminanten Endspurt gegen CDU-Kandidatin Julia Klöckner und hat sich inzwischen das Image einer "lächelnden Landesmutter" mit Durchsetzungskraft erarbeitet.

CDU rutscht ab

Die CDU um Oppositionschef Christian Baldauf schnitt mit 26,0 Prozent noch schlechter ab als 2016 - dabei waren die 31,8 Prozent bereits ein Negativrekord. Nun liegt die CDU erstmals unter der 30-Prozent-Marke. Für die rheinland-pfälzischen Christdemokraten ist das enttäuschend, sahen Umfragen sie doch zwischenzeitlich vor der SPD.

Inwieweit die Maskenaffäre der Union das Wahlergebnis beeinflusste, lässt sich noch nicht absehen. Als sicher gilt jedoch, dass Herausforderer Baldauf es nicht schaffte, sich im Land bekannt zu machen, geschweige denn, die populäre und über Parteigrenzen hinweg angesehene Regierungschefin Dreyer zu überstrahlen. Der Corona-bedingt ins Digitale verlegte Wahlkampf machte die Sache für ihn nicht leichter.

CDU-Spitzenkandidat Baldauf hatte im Wahlkampf ein großes Problem: Viele kannten ihn nicht. Bild: dpa

Grüne legen stark zu, FDP leicht

Dreyers SPD regiert seit 2016 in einem Ampelbündnis mit Grünen und FDP - und offenkundig hat die Juniorrolle beiden Parteien nicht geschadet. Sowohl Grüne als auch FDP konnten zulegen. Die Grünen sogar deutlich: Laut Prognose kommen sie nun auf 8,5 Prozent - nach 5,3 Prozent vor fünf Jahren. Spitzenkandidatin Anne Spiegel, zuletzt Familien- und Umweltministerin in Dreyers Kabinett, profitierte vermutlich auch vom bundespolitischen Rückenwind - ihr Ziel, ein zweistelliges Ergebnis zu erreichen, verpasste sie jedoch.

Die FDP war mit der weithin unbekannten Wirtschaftsexpertin Daniela Schmitt als Spitzenkandidatin angetreten. Die 48-Jährige sprang für Volker Wissing ein, der als Generalsekretär nach Berlin wechselte. Schmitt konnte das Ergebnis der FDP von 2016 nur leicht verbessern - auf nun 6,5 Prozent.

AfD schwächer als 2016

Die AfD kommt auf 10,5 Prozent und schneidet damit schlechter ab als 2016 (12,6 Prozent). Angetreten war sie mit Spitzenkandidat und Landeschef Michael Frisch, der mit Warnungen vor einem schwarz-grünen Regierungsbündnis um Stimmen aus dem bürgerlich-konservativen Lager warb.

Freie Wähler mit Rekordergebnis

Eine Überraschung könnten die Freien Wähler geschafft haben: Mit Kommunalpolitiker Joachim Streit an der Spitze können sie auf ein Rekordergebnis hoffen - vielleicht ziehen sie sogar erstmals in den Mainzer Landtag ein. Die Prognose sieht sie bei 5,5 Prozent. Sie profitieren dabei vermutlich auch von der wachsenden Kritik der Corona-Maßnahmen in Bund und Land.

Für die Linkspartei bleibt das struktur- und wertkonservative Rheinland-Pfalz ein schwieriges Pflaster. Mit 2,5 Prozent scheitert sie erneut klar an der Fünfprozenthürde.

Briefwähler machen Prognose schwieriger

Aufgrund der hohen Zahl an Briefwählerinnen und Briefwählern ist eine präzise Prognose bei diesen Wahlen schwieriger als sonst. Sollten sich diese Zahlen aber bestätigen, könnte rein rechnerisch die SPD-geführte Ampelkoalition von Ministerpräsidentin Dreyer weiter regieren. Grüne und FDP hatten sich zumindest aufgeschlossen gezeigt. Allerdings würde sich das Kräfteverhältnis zwischen Grünen und FDP ändern.

Dreyer möchte die Ampel fortsetzen, die aus ihrer Sicht in den vergangenen fünf Jahren erfolgreich gearbeitet hat. Trotz knapper Mehrheit regierte das Dreier-Bündnis weitgehend geräuschlos, alle Partner lobten die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und das kam offenbar an: Wechselstimmung im Land nahmen die Demoskopen nicht wahr.

Insgesamt waren gut drei Millionen Wahlberechtigte zur Abgabe ihrer zwei Stimmen aufgerufen. In den 52 Wahlkreisen gab es 389 Direktkandidatinnen und -kandidaten, auf den Landeslisten standen 688 Namen. Zwölf Parteien und eine Wählervereinigung traten an. 2016 lag die Wahlbeteiligung bei 70,4 Prozent.