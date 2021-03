Wahl in Baden-Württemberg Grüner Höhenflug - CDU stürzt weiter ab

Bei der Wahl in Baden-Württemberg haben die Grünen ihr Rekordergebnis von 2016 laut ARD-Prognose nochmals verbessern können. Für die CDU deutet sich ein Debakel an, ein enges Rennen gibt es um Platz drei.

Die Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg setzen weiter auf die Grünen. Laut Prognose von infratest dimap landet die Partei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei 31 Prozent - dies ist ein knapper Punkt mehr als das Rekordergebnis von 2016 mit 30,3 Prozent.

Vieles deutet somit auf eine dritte Amtszeit Kretschmanns hin, der seit 2011 der erste grüne Ministerpräsident der Republik ist. Im konservativen Südwesten kommt der bodenständige 72-Jährige und gläubige Christ mit seiner pragmatischen Politik gut an. Mit der Automobilwirtschaft hat er sich arrangiert und grüne Klimapolitik setzt er eher in kleinen Schritten um.

Schlappe für die CDU

Der Junior-Regierungspartner CDU sackt dagegen weiter ab. In der Prognose landet sie bei nur noch 23 Prozent (-4 Prozent). Dies würde sogar den bisherigen Negativrekord von 1950 mit 26,3 unterbieten.

Damals war Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann noch gar nicht geboren. Für das schlechte Ergebnis von heute ist sie hingegen politisch mitverantwortlich. Ihre Zustimmungswerte als Spitzenkandidatin und Kultusministerin sind mäßig bis schlecht. Unter anderem der erbitterte Streit über das richtige Maß an Präsenzunterricht in der Corona-Pandemie dürfte ihr geschadet haben. Dazu kommt die sogenannte Maskenaffäre in der CDU-Bundestagsfraktion. Der inzwischen zurückgetretene Bundestagsabgeordnete Nikolaus Löbel aus Baden-Württemberg soll für eine hohe Provision zwei Firmen in seinem Bundesland Schutzmasken aus China vermittelt haben.

Nun könnte der Druck auf Eisenmann steigen, politische Konsequenzen zu ziehen. Einige im Landesverband könnten nun behaupten, mit Innenminister Thomas Strobl wäre es besser gelaufen. Dieser hatte nach parteiinternem Gerangel Eisenmann den Vortritt bei der Spitzenkandidatur gelassen.

SPD, AfD und FDP in Prognose nahezu gleichauf

Um den dritten Platz gibt es ein knappes Rennen. Die SPD konnte ihre Zeit in der Opposition nicht nutzen, um als wichtige Kontrollinstanz der Regierung wahrgenommen zu werden. Sie kommt auf 12 Prozent, was dem schlechten Ergebnis von 2016 entspricht (12,7 Prozent).

Die AfD kommt auf 11,5 Prozent. Dies wären rund 3,5 Punkte weniger als vor fünf Jahren (15,1%). 2016 gewann die Partei zwei Wahlkreise direkt - noch ist unklar, ob sie es wieder schafft.

Freude dürfte bei den Liberalen herrschen. Sie legen um drei bis vier Punkte auf ebenfalls 11,5 Prozent zu.

Linkspartei scheitert an Fünf-Prozent-Hürde

Für die Linkspartei deutet sich ein Achtungserfolg an, der sich aber nicht in Mandaten niederschlagen dürfte. In der infratest-dimap-Prognose liegt sie bei 3,5 Prozent (+0,6 Punkte) und wird damit den Einzug in den Landtag wahrscheinlich erneut verpassen. Auch die Freien Wähler legen in der Gunst der Wählerinnen und Wähler zu - sie kommen auf 3 Prozent.

Die Prognose ist in diesem Jahr mit größerer Vorsicht zu betrachten. In der Corona-Krise haben viele Wählerinnen und Wähler bereits in den vergangenen Wochen per Brief abgestimmt, was die Umfragen in den Wahllokalen verzerren könnte. Es wird geschätzt, dass landesweit jeder zweite Wahlschein zu Hause und nicht im Wahllokal ausgefüllt wurde. 2016 hatte dagegen nur etwa jeder fünfte Wähler (21 Prozent) seine Stimme auf dem Postweg abgegeben.

Der hohe Briefwahl-Anteil könnte die Stimmauszählung verlangsamen. Wenn zum Beispiel in kleinen Stimmbezirken sich weniger als 50 Wahlberechtigte in einem Wahllokal beteiligen, ist das Wahlgeheimnis nicht mehr gewährleistet. Dann müssen Wahlbezirke zusammengelegt und die Urnen zum Auszählen an einen anderen Ort gebracht werden.

Die Wahlbeteiligung sank im Vergleich zu 2016. Nach Schätzungen wählten 62,5 Prozent der Wahlberechtigten. Insgesamt waren ungefähr 7,7 Millionen Menschen in Baden-Württemberg wahlberechtigt, darunter etwa 500.000 Erstwählerinnen und Erstwähler.

Kommt jetzt eine "grüne Ampel"?

Es gilt als sicher, dass die Grünen auch die nächste Regierungskoalition anführen werden. Aber mit wem? Rechnerisch ist sowohl eine Wiederauflage von Grün-Schwarz als auch eine grün geschaltete "Ampel" mit FDP und SPD möglich. Eine Zusammenarbeit mit der AfD haben alle Parteien von vornherein ausgeschlossen.

Vor der Wahl hatte der Wissenschaftler Thorsten Faas mit einer neuen Regierungskonstellation gerechnet. Er glaube, "dass man auf beiden Seiten froh wäre, wenn man diese Liaison nicht wird fortsetzen müssen", sagte der Politikwissenschaftler von der Freien Universität Berlin im Gespräch mit dem SWR mit Blick auf Grün-Schwarz. Der "Frust innerhalb dieses grün-schwarzen Projektes ist doch sehr, sehr groß". Es würden "Partner zusammengezwungen", die sich inhaltlich nicht sehr nahestünden.

Vermutlich wird Kretschmann beide Optionen sondieren, bevor er Koalitionsgespräche beginnt. Der neu gewählte Landtag wird vermutlich im Mai zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen.