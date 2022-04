Exklusiv Militärhilfe für Ukraine Ampel kontert mit eigenem Antrag Stand: 26.04.2022 09:31 Uhr

Es ist der Gegenentwurf zum Antrag der Union: Auch in der Ampel-Koalition ist nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios nun ein Antrag zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine abgestimmt.

Von Kai Küstner, ARD-Hauptstadtstudio

Als "brachialen Angriff auf unsere Freiheit, auf unsere gemeinsamen europäischen Werte" brandmarkt die Ampel-Koalition den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine: "Er ist der Versuch, eine diktatorische Herrschaft auszudehnen, die Demokratie in Europa zurückzudrängen und Europäerinnen und Europäern das Recht auf ein Leben in Frieden, Würde und Selbstbestimmung zu nehmen", heißt es in dem zehnseitigen Entschließungsantrag, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Durchaus scharfe Worte also.

NDR Logo Kai Küstner ARD-Hauptstadtstudio

Auch das Streitthema "schwere Waffen für die Ukraine" spart der in der Ampel-Koalition abgestimmte Entwurf nicht aus: Der Bundestag fordere die Bundesregierung auf, "die Lieferung benötigter Ausrüstung an die Ukraine fortzusetzen und wo möglich zu beschleunigen und dabei auch die Lieferung auf schwere Waffen und komplexe Systeme etwa im Rahmen des Ringtausches zu erweitern, ohne die Fähigkeiten Deutschlands zur Bündnisverteidigung zu gefährden".

Auf den Ringtausch hatte sich die Ampel vorläufig als Kompromiss geeinigt: Konkret bedeutet sie, dass Deutschland nicht direkt Kampfpanzer an die Ukraine liefert, sondern NATO-Staaten wie etwa Slowenien der Ukraine Panzer aus sowjetischer Produktion zukommen lassen und Deutschland die entstandenen Lücken im Partnerland auffüllt.

Unionsantrag geht weiter

Somit hält sich die Ampel-Koalition also in Sachen Waffen-Lieferungen alle Türen offen, bleibt aber in ihrer Haltung deutlich hinter der Union zurück: Die hatte in einem eigenen Antragsentwurf sehr klar auch die direkte Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine aus Bundeswehr-Beständen gefordert. Bundeskanzler Olaf Scholz hingegen lehnt - anders als seine Ampel-Koalitionspartner von FDP und Grünen - die direkte Lieferung etwas von Panzern aus Deutschland an die Ukraine bislang ab. Im Gegenentwurf zu dem Unionsvorschlag heißt es lediglich: Es sei "zu prüfen, ob weitere Waffen abgegeben werden können und aktiv auf andere Länder zuzugehen, um ihnen einen Ringtausch anzubieten".

Während die Opposition versucht, mithilfe ihres eigenen Antrags den Druck auf die Regierungsparteien zu erhöhen, sie womöglich gar zu spalten, will die Ampel mit ihrem Entwurf diesen Druck lindern. Zur Abstimmung kommen könnte beides am Donnerstag im Bundestag.

"Gepard"-Panzer an die Ukraine

Gleich in mehreren Fällen muss die Bundesregierung darüber entscheiden, ob die deutsche Industrie aus ihren Beständen direkt schwere Waffen an die Ukraine liefern darf: Laut Nachrichtenagentur dpa ist beim Antrag des Rüstungsherstellers Krauss-Maffei Wegmann nun ein Grundsatzbeschluss gefällt worden. Der soll die Erlaubnis bekommen, technisch aufgearbeitete Flugabwehr-Panzer vom "Gepard" an die Ukraine zu liefern. Weitere Anträge, untere anderem vom Düsseldorfer Konzern Rheinmetall über die Abgabe von Marder und Leopard-Panzern liegen vor.