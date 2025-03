Emissionen 2024 gesunken Klimaziel erreicht - Verkehr bleibt problematisch Stand: 14.03.2025 11:34 Uhr

Deutschland hat im vergangenen Jahr laut Umweltbundesamt und Ministerium sein Klimaziel erreicht. Vor allem in der Energiewirtschaft ging der Ausstoß von Treibhausgasen zurück. Der Verkehrsbereich bleibt hinter den Vorgaben zurück.

Die Treibhausgasemissionen in Deutschland sind vergangenes Jahr auf einen Ausstoß von 649 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten gesunken. Das seien 3,4 Prozent weniger Emissionen als im Jahr 2023, teilten Umweltbundesamt (UBA) und das Wirtschaftsministerium mit. Die laut Klimaschutzgesetz erlaubte Gesamtemission von 693,4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente sei somit deutlich unterschritten worden.

"Deutschland ist auf Klimakurs und schließt seine Klimalücke", erklärte Wirtschaftsminister Robert Habeck. "Weniger Treibhausgase sind möglich, auch mit wachsender Konjunktur in den kommenden Jahren." In der Prognose bis 2030 sei er "noch zuversichtlich, dass wir die nationalen Klimaziele erreichen". Deutschland will bis 2030 seine Emissionen um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 verringern. Bis 2045 soll das Land klimaneutral sein.

Energiewirtschaft trägt zur Emissionsminderung bei

Von den einzelnen Sektoren leiste die Energiewirtschaft einen überproportionalen Beitrag zur Emissionsminderung, hieß es. Dabei spiele vor allem der Rückgang der Emissionen durch die Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle eine Rolle.

Der Verkehrsbereich habe dagegen "überhaupt nicht geliefert", so Habeck. Der Sektor bleibt derzeit und auch bis 2030 den Berechnungen zufolge weit von seinen Zielen entfernt. Im Jahr 2024 trug der Verkehr rund 143,1 Millionen Tonnen zu den Gesamtemissionen bei. Das sei ein Rückgang um rund 1,4 Prozent. Der Bereich liege damit rund 18 Millionen Tonnen über seinem Ziel.

"Die zurückhaltende Nachfrage nach batterieelektrischen Autos sorgt mich", sagte UBA-Präsident Dirk Messner. "Der Markthochlauf von Elektroautos muss wieder deutlich mehr Fahrt aufnehmen."

Gebäudesektor hält Vorgaben nicht ein

Auch im Gebäudesektor wurden die Emissionsvorgaben den Angaben nach nicht eingehalten. Bei einem Rückgang um 2,3 Prozent seien rund 100,5 Millionen Tonnen Treibhausgase ausgestoßen worden. Wesentlicher Grund für den leichten Rückgang sei das milde Wetter gewesen, wodurch weniger geheizt worden sei.

Im Industriesektor blieben die Emissionen mit einer Zunahme um 0,1 Prozent laut Umweltbundesamt nahezu konstant. Die Industrie liege mit Blick auf das Klimaziel 2030 weiter auf Kurs. Ein Anstieg der Emissionen in der Eisen- und Stahlindustrie und der chemischen Industrie sei durch Rückgänge in der Zementindustrie ausgeglichen worden. In den Berechnungen bis 2030 übererfülle sie ihr Ziel kumuliert im Vergleich zu den Projektionen 2024 um 73 Millionen Tonnen.