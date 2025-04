Ostbeauftragter präsentiert Fünf-Punkte-Plan für abgelegene Regionen

Vor der Runde der Ost-Ministerpräsidenten hat der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, einen Fünf-Punkte-Plan zur Stärkung strukturschwacher Regionen präsentiert. Im Magazin Spiegel fordert Schneider, dass Kommunen stärker vom bundesstaatlichen Finanzausgleich profitieren sollten. Zudem regt er an, dass der Bund Geld nicht mehr nach starren Vorgaben verteilen solle, die etwa auf Einwohnerzahl oder Steueraufkommen beruhen. Ein weiterer Punkt ist nach dem Willen Schneiders, Anreize für den Umzug von Menschren in strukturschwache Regionen zu schaffen, etwas durch den Ausbau von Internet- oder Verkehrsverbindungen. Zudem sollen Kleinstädte attraktiver gestaltet werden. Auch möchte Schneider die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Schlüsselindustrien sich in entlegenen Regionen ansiedeln.