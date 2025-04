Krieg gegen die Ukraine Neue Diskussion über "Taurus"-Lieferung Stand: 15.04.2025 09:27 Uhr

Der scheidende Bundeskanzler Scholz war dagegen - sein möglicher Nachfolger Merz hat sich für eine Lieferung des deutschen Marschflugkörpers "Taurus" an die Ukraine ausgesprochen. Doch die Diskussion ist vermutlich nicht vorbei.

Die Debatte über eine Lieferung der deutschen "Taurus"-Marschflugkörper an die Ukraine setzt sich auch in dieser Legislaturperiode fort. Nachdem der voraussichtlich künftige Kanzler Friedrich Merz eine solche Lieferung in der ARD in Aussicht gestellt hat, mahnte der geschäftsführende Verteidigungsminister Pistorius (SPD) zur Zurückhaltung.

Er verstehe nicht, warum es in Deutschland die Neigung gebe, stets öffentlich über Waffensysteme zu diskutieren. Für die Lieferung von "Taurus" gebe es gute Argumente, aber auch viele gute Argumente dagegen. Zur Ankündigung von Merz, das Waffensystem nur in Abstimmung mit den europäischen Partnern zu liefern, sagte Pistorius am Abend: Er kenne keinen europäischen Partner mit einem solchen System. Von daher sei es mit der Abstimmung so eine Sache.

Bundeskanzler Scholz gegen "Taurus"-Lieferung

Die SPD - allen voran der geschäftsführende Kanzler Scholz stand bis zuletzt einer "Taurus"- Lieferung ablehnend gegenüber. Der Unionsfraktionsvize Wadephul wiederum sagte der Mediengruppe Bayern, er halte eine gemeinsame Entscheidung mit der SPD über eine Lieferung der Marschflugkörper für möglich. Merz, so der Unionspolitiker, wolle "Taurus" auch als Hebel für eine Politikänderung durch Russland einsetzen.

Was für ein Waffensystem ist der Marschflugkörper "Taurus"? Der Marschflugkörper vom Typ "Taurus" ist rund fünf Meter lang und wiegt fast 1.400 Kilogramm. Er ist mit einem eigenen Triebwerk und mehreren Navigationssystemen ausgestattet, die einen autonomen Tiefflug durch gegnerisches Gebiet ermöglichen. Das bedeutet, die Marschflugkörper können im Krieg aus sicherer Entfernung von Kampfflugzeugen abgefeuert werden und Ziele in bis zu 500 Kilometern Entfernung treffen und zerstören.



Da die Marschflugkörper besonders tief fliegen und relativ klein sind, können sie von der gegnerischen Flugabwehr nur schwer getroffen werden. Die Bundeswehr hat das Waffensystem "Taurus" seit 2005. Es kann mit den Kampfflugzeugen "Tornado" und "Eurofighter" zum Einsatz gebracht werden. Hersteller ist eine Tochterfirma des Rüstungskonzerns MBDA.



Moskau hatte zuvor auf die Äußerungen von Merz reagiert und gedroht, eine mögliche "Taurus"lieferung würde von Russland als weitere Eskalation betrachtet werden. Der CDU-Chef hatte unter anderem auch mit seinen Äußerungen über eine mögliche Zerstörung der russischen Brücke zur annektierten ukrainischen Halbinsel Krim scharfe Kritik in Moskau hervorgerufen.