Studie zu Aussteigern Wie raus aus dem Salafismus? Stand: 04.02.2022 06:00 Uhr

Eine Studie hat untersucht, warum sich einst radikalisierte Personen vom Salafismus abwenden. Ihre Ergebnisse sollen dabei helfen, Aussteigerprogramme effektiver zu machen.

Von Florian Flade, WDR

Sie werden wohl noch in diesem Jahr aus dem Gefängnis entlassen werden: Rund 30 Islamisten, die wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Unterstützung einer Terrorgruppe, Anschlagsplanungen oder auch verübten Attentaten eine Haftstrafe absitzen mussten. Darunter auch Dschihadisten, die zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) nach Syrien und in den Irak gereist waren. Das bestätigte eine Sprecherin des Bundesjustizministeriums jüngst der "Welt am Sonntag".

Viele inhaftierte Islamisten bekommen bereits während der Zeit im Gefängnis ein Angebot, an einem Deradikalisierungsprogramm teilzunehmen. Dies gelingt häufig, manchmal aber sind die Personen dafür auch nicht zugänglich. Einige werden sogar rückfällig und verüben Gewalttaten - wie etwa ein junger Syrer, der im Dezember 2020 ein homosexuelles Paar mit einem Messer attackierte und dabei einen Mann tötete. Der Islamist war erst kurz zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden.

Studie soll Gründe für Abkehr herausfinden

Warum aber wenden sich einige radikalisierte Personen letztendlich doch von der islamistischen Ideologie ab? Wann geschieht dies und aus welchen Beweggründen? Das Bundesamt für Migration und Flüchtling (BAMF) hat dies nun gemeinsam mit dem bayerischen Landeskriminalamt und der Technischen Universität (TU) Berlin untersucht. In dieser Woche wurden die Ergebnisse der Studie "Praxisorientierte Analyse von Deradikalisierungsprozessen" (PrADera) veröffentlicht.

"Wir wollten wissen: Welche Lücke im Leben hat der Salafismus gefüllt? Wie hat dieser Extremismus gewirkt und warum hat sich die Person dann doch abgewendet?", sagt die Politologin Corinna Emser, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin im BAMF tätig ist. "Die Studie soll dazu dienen, besser zu verstehen, wie Verläufe der Distanzierung vom Salafismus aussehen und welche Schlüsse man daraus für die Deradikalisierungsarbeit ziehen kann."

Gespräche mit Aussteigern

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben die Gespräche mit sechzehn ehemals radikalisierten Salafisten ausgewertet - mehr Personen hatten sich nicht zu einer Teilnehme bereit erklärt. Darunter waren zehn Männer und sechs Frauen im Alter zwischen 19 und 52 Jahren, neun Personen haben einen Migrationshintergrund, drei waren im Erwachsenenalter als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen.

Von den befragten Ex-Islamisten waren fünf in Kriegsgebiete wie Syrien und Irak ausgereist und freiwillig zurückgekehrt. Sechs Personen, die an der Studie teilnahmen, waren zudem wegen terroristischer Taten zu Haftstrafen verurteilt worden. Fast alle befragten ehemaligen Extremisten hatten an staatlichen oder zivilgesellschaftlichen Beratungs- und Aussteigerangeboten teilgenommen.

Verschiedene Auslöser

Im Ergebnis stellt die Studie fest, dass die Radikalisierung von Islamisten aus unterschiedlichen Gründen beginnen könne. Etwa durch eine aktive Sinnsuche im Leben erfolgen, ebenso allerdings durch eine Lebenskrise, in der eine orientierungslose Person Halt und Zustimmung in einer Gruppe suche - und schließlich in der salafistischen Szene finde. Zudem gebe es noch Personen, die sich aus einem Zugehörigkeitsgefühl zu einem Partner oder einer Partnerin dem Extremismus hinwenden.

Auffällig sei dabei, so sagen die Wissenschaftler, dass diejenigen, die extremistische Ideologie verinnerlicht haben, oft auch zu Akteuren innerhalb der Szene aufsteigen und eine prominente Rolle einnähmen, etwa als Prediger oder Anwerber. Andere wiederum, vor allem jene, die vor allem nach Gruppenzugehörigkeit suchen, blieben eher "Mitläufer".

Distanzierung aus unterschiedlichen Gründen

Für eine Distanzierung vom Salafismus und dem Ausstieg aus der Szene seien vor allem drei Faktoren ausschlaggebend, so das Fazit der Studie. Zum einen die Repression, die Haft und die Zeit im Gefängnis. Durch einen Kontaktabbruch zur Szene und der Auseinandersetzung mit sich selbst trete oftmals ein Orientierungsprozess ein. Diese Phase sei eine Chance für Beratungsstellen und Deradikalisierungsprogramme, um mit Personen in Kontakt zu treten und mit ihnen an einem Ausstieg zu arbeiten, meinen die Autoren der Studie.

Ein anderer Auslöser für eine Loslösung vom Extremismus seien "negative Erfahrungen im Binnenraum der Szene". So hätten einige interviewte Ex-Islamisten berichtet, sie seien von Glaubensbrüdern enttäuscht worden. Sie hätten beispielsweise nach der Ausreise zur Terrormiliz IS nach Syrien nicht wie erhofft kämpfen dürfen, sondern seien nur zu Wachdiensten eingeteilt worden.

Als dritter Faktor einer Distanzierung nennt die Studie die Veränderung der privaten Lebenssituation. Wenn etwa alternative Lebensmodelle plötzlich attraktiver erscheinen, wenn Personen ins Leben treten, die nicht der islamistischen Szene angehören, oder wenn eine Familienplanung ansteht, dann könne dies dafür sorgen, dass sich eine Person vom Extremismus abwendet.

"Wir haben beispielsweise festgestellt, dass es offenbar bei radikalisierten Personen wichtig für einen Ausstieg ist, ob sie einen alternativen Lebensentwurf haben und diese Idee auch tatsächlich umsetzen können", sagt die Wissenschaftlerin Emser. Oftmals sei es hilfreich, wenn solchen Extremisten klar gemacht würde, welche Chancen nach einer Distanzierung von der Ideologie bestehen.

Auffällig ist: Kriegserlebnisse oder Gräueltaten, die ausgereiste Islamisten vor Ort in Syrien oder Irak erlebten, waren für die befragten Studienteilnehmer offenbar nicht entscheidend für eine Abwendung von der Ideologie. Ebenso wenig staatliche Überwachungsmaßnahmen, Verfolgungsdruck durch Verfassungsschutz und Polizei.

"Durch die wissenschaftliche Analyse konnten viele Erfahrungswerte in der Deradikalisierungsarbeit bestätigt werden. Dadurch können wir den Mitarbeitenden der Beratungsstellen mehr Sicherheit liefern", meint Florian Endres, Leiter der Radikalisierungs-Beratungsstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Die Studie liefere Ansätze, wie Ansprache an radikalisierte Personen formuliert oder wie konkrete Angebote zum Ausstieg aus der Szene aussehen könnten.

Vor zehn Jahren wurde die Beratungsstelle im BAMF eingerichtet. Sie nimmt über eine Hotline Hinweise zu radikalisierten Personen entgegen und leitet diese an regionalen Beratungs- und Aussteigerorganisationen, ein Netzwerk aus staatlichen oder zivilen Projekten, weiter. Etwa 1.200 Sachverhalte wurden seit 2012 weitergeleitet. Alleine im vergangenen Jahr gingen mehr als 220 Anrufe ein, in 23 Fällen gab es Bedarf für weitere Betreuung, in rund einem Fünftel der Fälle informierte das BAMF auch die Sicherheitsbehörden.