Ständige Impfkommission Corona-Impfung für Kleinkinder mit Vorerkrankung empfohlen Stand: 17.11.2022 15:00 Uhr

Die Ständige Impfkommission hat die Corona-Impfung für Kleinkinder mit Vorerkrankungen empfohlen. Dies gelte für Kinder im Alter von sechs Monaten bis zu vier Jahren, die wegen "Grunderkrankungen ein erhöhtes Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf haben".

Auch für Kinder im Alter von sechs Monaten bis zu vier Jahren empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) nun eine Impfung gegen Covid-19 - allerdings nicht generell, sondern nur im Fall von relevanten Vorerkrankungen. Die Empfehlung gelte für die Kinder, die wegen "Grunderkrankungen ein erhöhtes Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf haben".

Für die Impfung soll vorzugsweise der Comirnaty-Kinder-Impfstoff von BioNTech/Pfizer verwendet werden - alternativ kann der Kinder-Impfstoff Spikevax von Moderna verwendet werden. Dieser sei jedoch in der für Kleinkinder vorgeschriebenen Dosierung in Deutschland derzeit nicht verfügbar, hieß es in einer Erklärung. Eine Liste der bei Kindern relevanten Vorerkrankungen findet sich in der STIKO-Empfehlung.