Zapfenstreich für Bundeskanzler Scholz wünscht sich "Respect" zum Abschied Stand: 01.05.2025 14:19 Uhr

Am kommenden Montag wird Bundeskanzler Scholz feierlich aus dem Amt entlassen. Für den traditionellen Großen Zapfenstreich hat er sich zwei Pop-Klassiker und einen Auszug aus einem Bach-Konzert gewünscht.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich zwei Pop-Evergreens und ein Klassik-Stück für den Großen Zapfenstreich zu seinem Abschied am Montag ausgesucht. Das berichtet der Spiegel. Das ARD-Hauptstadtstudio bestätigte, dass der Stabsmusikkorps der Bundeswehr zunächst den 1965 erschienenen Song "In My Life" von den Beatles spielen wird.

Danach habe sich Scholz einen Auszug aus dem "2. Brandenburgischen Konzert" von Johann Sebastian Bach gewünscht. Als drittes Lied folge "Respect", ein Song von Otis Redding, der in der Version von Aretha Franklin 1967 berühmt wurde.

In einem Interview äußerte sich der bisherige Regierungssprecher Steffen Hebestreit zu den Abschiedsplänen von Scholz. "Mein Eindruck ist, dass sich der Bundeskanzler bei seiner Musikauswahl sehr treu geblieben ist. Er ist ein sehr ernsthafter, ein gewissenhafter und auch nüchterner Bundeskanzler gewesen. Und das wird auch in den Liedern zum Ausdruck kommen, die er da gewählt hat", sagte Hebestreit dem Nachrichtenmagazin Politico.

Für Merkel sollte es rote Rosen regnen

Für den großen Zapfenstreich können sich scheidende Spitzenpolitiker und führende Militärs traditionell drei Musikstücke wünschen. Das Musikkorps der Bundeswehr übt diese ein und spielt sie beim Großen Zapfenstreich auf dem Hof des Verteidigungsministeriums in Berlin-Mitte.

Scholz' Amtsvorgängerin Angela Merkel (CDU) hatte sich den Hit "Du hast den Farbfilm vergessen" von Nina Hagen gewünscht, außerdem das Chanson "Für mich soll's rote Rosen regnen" von Hildegard Knef sowie das Kirchenlied "Großer Gott, wir loben dich".