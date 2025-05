eilmeldung Personalentscheidung Esken will nicht noch einmal SPD-Chefin werden Stand: 11.05.2025 18:22 Uhr

Saskia Esken kandidiert nicht mehr als SPD-Vorsitzende. Sie sagte am Abend exklusiv dem ARD-Hauptstadtstudio, es sei für sie an der Zeit, der SPD Raum für Erneuerung zu geben. Im Juni wählt die SPD eine neue Führung.

Seit Wochen wird über die Zukunft von SPD-Chefin Saskia Esken diskutiert. Bei der Bildung der neuen Bundesregierung ist sie leer ausgegangen. Andere Sozialdemokraten haben ein Ministeramt bekommen. Auch an der neuen Fraktionsspitze war kein Platz für sie. Und jetzt ist auch klar, dass Esken sich aus der Parteiführung zurückzieht. Beim Parteitag im Juni will sie nicht noch einmal als SPD-Vorsitzende kandidieren. Das sagte sie dem ARD-Hauptstadtstudio.

"Ich hatte die Freude und die Ehre, sechs Jahre lang die Vorsitzende der Partei zu sein. Nun ist es an der Zeit, der SPD Raum für Erneuerung zu geben", so Esken im Bericht aus Berlin. Das heißt: Sie tritt nicht mehr zur Wiederwahl als SPD-Chefin an.

Nachfolge noch unklar

Auf dem Parteitag im Juni wählt die SPD eine neue Führung. Wer dann Nachfolgerin von Esken werden soll, ist noch unklar. Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas hatte am Wochenende Interesse an einer Bewerbung an der Seite von Parteichef Lars Klingbeil signalisiert. "Ich habe den Parteivorsitz nicht ausgeschlossen, aber bisher sind beide Vorsitzenden ja im Amt", sagte Bas den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

"Lars Klingbeil hat angekündigt, er will weitermachen. Saskia Esken hat sich noch nicht geäußert, insofern sollte man jetzt nicht spekulieren." Inzwischen herrscht aber Klarheit und eine Kandidatur von Bas wäre möglich.

SPD-Chefin seit 2019

Seit Wochen stand Esken in der Kritik. Während Klingbeil nach der für die SPD verpatzten Bundestagswahl zum mächtigen Mann in der SPD aufstieg und nun Vizekanzler ist, blieb für Esken kein Platz in der Regierung. Seit 2019 war sie Vorsitzende der SPD. Zunächst als Doppelspitze mit dem früheren NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans, seit 2021 führt sie die Partei gemeinsam mit Klingbeil. Esken gehört damit zu den am längsten amtierenden SPD-Vorsitzenden. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren nur Kurt Schumacher, Willy Brandt und Sigmar Gabriel länger im Amt.