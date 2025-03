Gesetzlicher Mechanismus Heil kündigt Rentensteigerung um 3,74 Prozent an Stand: 06.03.2025 13:55 Uhr

Rentnerinnen und Rentner in Deutschland profitieren von guten Tarifabschlüssen und der Lohnentwicklung. Die Renten steigen zum 1. Juli - doch nicht so stark wie im Jahr davor. Das sagte Arbeitsminister Heil der Süddeutschen Zeitung.

Die Bezüge der rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland werden zum 1. Juli bundesweit um 3,74 Prozent angehoben. Dies kündigte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in der Süddeutschen Zeitung an. Die Anpassung der Rente erfolgt jedes Jahr auf Grundlage einer feststehenden Rentenanpassungsformel, die gesetzlich festgelegt ist.

Grundsätzlich folgt die Anpassung der Entwicklung der Bruttolöhne in Deutschland. Ebenfalls berücksichtigt werden auch Veränderungen des Beitragssatzes in der Rentenversicherung sowie die Entwicklung des zahlenmäßigen Verhältnisses von Beitragszahlenden und Rentenbeziehenden. Die Anhebung liegt deutlich über der derzeitigen Preissteigerung von etwas über zwei Prozent.

Rentensteigerung war vergangenes Jahr höher

Wegen der deutlich gestiegenen Löhne hatte es in den vergangenen Jahren ungewöhnlich kräftige Rentenerhöhungen gegeben - höher als die nun angekündigte Anpassung für dieses Jahr. Vergangenes Jahr stiegen die Renten bundesweit um 4,57 Prozent. Die Rentenerhöhung zum 1. Juli muss noch per Verordnung vom Kabinett beschlossen werden.

"Voriges Jahr ist der Arbeitsmarkt trotz aller Krisen stabil geblieben, und es hat ordentliche Lohnabschlüsse gegeben", sagte der Minister der Zeitung. "Die Rentnerinnen und Rentner haben sich das verdient." Die Erhöhung verdeutliche, "wie wichtig es ist, dass sich die Renten an der Lohnentwicklung orientieren", sagte der SPD-Politiker. Das sei kein Wahlgeschenk sondern bestehendes Recht.