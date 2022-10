Energie- und Russlandpolitik Erneut Demonstrationen in ostdeutschen Städten Stand: 25.10.2022 08:54 Uhr

Erneut haben in vielen ostdeutschen Städten Menschen gegen die Energie- und Russlandpolitik der Bundesregierung protestiert. Tausende Menschen waren auf der Straße. Erstmals seit Monaten gab es auch wieder "Pegida"-Proteste in Dresden.

In zahlreichen ostdeutschen Städten haben am Montagabend wieder Tausende Menschen gegen hohe Energiepreise und die Politik der Bundesregierung protestiert. Wie die Polizei mitteilte, kamen in Mecklenburg-Vorpommern in mehr als 20 Städten etwa 7600 Demonstrierende zusammen.

Allein in Schwerin waren es 1600 Teilnehmende. Dazu kamen jeweils mehrere hundert Menschen unter anderem in Wismar, Parchim, Ludwigslust, Güstrow, Neubrandenburg, Neustrelitz und Waren an der Müritz. An mehreren Orten forderten Redner wirksame staatliche Hilfen zur Dämpfung der Strom- und Gaspreise.

Im brandenburgischen Cottbus sprachen Beobachter von rund 1000 Demonstrierenden, die Polizei von einer hohen dreistelligen Teilnehmerzahl. Am vergangenen Montag waren noch rund 1200 Menschen gezählt worden.

Rund 20.000 Teilnehmende in Thüringen

Auch in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt gingen erneut Tausende Menschen auf die Straße. Für Thüringen zählte die Polizei am Montagabend mehr als 40 Demonstrationen mit insgesamt etwas mehr als 20.000 Teilnehmenden. In Altenburg und Pößneck waren es jeweils rund 3000 Demonstrierende, in Gera 1300, in Weimar 700 und in Erfurt rund 500 Menschen, die auf die Straße gingen. Bei der Demonstration in Weimar wurde Polizeiangaben zufolge ein Journalist bespuckt.

In Magdeburg kamen zu einer von der AfD angemeldeten Demonstration laut Polizei 880 Menschen zusammen. Bei einem weiteren Aufzug unter dem Motto "Recht auf Leben und Selbstbestimmung" wurden 220 Teilnehmende gezählt, darunter zahlreiche Menschen aus dem "Querdenken"-Milieu. In Halle an der Saale zählte die Polizei rund 1100 Demonstrierende.

"Pegida"-Comeback in Dresden

In der Leipziger City gab es Auseinandersetzungen im Zuge des Montagsprotests zwischen Teilnehmenden und Gegendemonstrierenden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Aufzug, dessen Teilnehmerzahl den Angaben nach im "sehr niedrigen vierstelligen Bereich" lag, wurde aus dem Gegenprotest mit mehreren hundert Teilnehmenden heraus blockiert. In Plauen indes verlief alles ruhig, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Nach monatelanger Pause traf sich die extremistische und islamfeindliche "Pegida"-Bewegung erstmals wieder zum "Großen Dresdner Abendspaziergang". Themen waren auch hier der Ukraine-Krieg und die hohen Energiepreise. Mehrere Hundert Pegida-Anhänger versammelten sich auf dem Dresdner Neumarkt nahe der Frauenkirche, in nahezu gleicher Stärke kamen vorwiegend junge Menschen zum Gegenprotest.

In Zwickau waren laut Polizei rund 1300 Menschen auf der Straße, in Chemnitz waren es mehr als 2000 Menschen. Bei der Demo in Chemnitz waren erneut Fahnen und Plakate der rechtsextremen Freien Sachsen zu sehen. Am Rande der Demo wurde ein Kamerateam bedrängt.