Nach Migrationsdebatte Zehntausende demonstrieren gegen Rechtsruck Stand: 01.02.2025 19:14 Uhr

Im ganzen Land demonstrieren Zehntausende gegen jede Zusammenarbeit mit der AfD. Im Fokus der Proteste steht auch die Union. Die größten Veranstaltungen gab es in Hamburg, Leipzig und Stuttgart.

Deutschlandweit sind Menschen auf die Straße gegangen, um gegen einen Rechtsruck und eine Zusammenarbeit mit der AfD zu protestieren. Die Demonstrationen blieben nach Polizeiangaben größtenteils friedlich. Die Proteste richten sich auch gegen die Union. Die hatte am Mittwoch mithilfe der AfD einen Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik im Bundestag durchgesetzt. Ein Gesetzentwurf zur Begrenzung der Migration scheiterte am Freitag allerdings.

Hamburg

In Hamburg gingen erneut Zehntausende Menschen auf die Straße. Nach Angaben des Lagedienstes der Polizei demonstrierten zwischen 25.000 und 50.000 Menschen, berichtete der NDR. Eine Sprecherin der Veranstalter nannte eine Zahl von 80.000 Teilnehmern. Die Veranstaltung wurde wegen des erwarteten Andrangs aus der Innenstadt auf die Willy-Brandt-Straße verlegt. Die Polizei sprach von einem friedlichen Verlauf.

Bremen

Rund 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzten in Bremen ein Zeichen gegen Rechts, berichtete der NDR. Auch in Lüneburg, Braunschweig und Hannover gingen demnach Tausende Menschen auf die Straße.

Ein Zeichen gegen Rechts - das setzen Tausende Menschen in Bremen.

Stuttgart

Auch in Stuttgart sollen sich Zehntausende Menschen zusammen gefunden haben, um gegen den Rechtsruck zu demonstrieren. Der SWR berichtete, dass sich laut Veranstaltern etwa 44.000 Menschen versammelten.

In Karlsruhe kamen deutlich mehr Menschen als erwartet. Rund 500 Personen waren angemeldet, laut SWR sprachen Polizei und Veranstalter jedoch von 4.000 bis 5.000 Menschen. Die Demo sei friedlich verlaufen.

Leipzig

"Brandmauer statt Brandstifter" - unter diesem Titel kamen Tausende Menschen in Leipzig zusammen und demonstrierten gegen die gemeinsame Abstimmung von Union und AfD. Laut MDR gingen nach Polizeiangaben 10.000 Menschen auf die Straße. Mitorganisatorin Bente Stork sagte in Richtung CDU und ihrem Vorsitzenden Friedrich Merz: "Wer mit Faschisten kooperiert, der muss mit unserem Widerstand rechnen."

Auch in Halle protestierten dem MDR zufolge etwa 8.000 Menschen gegen einen Rechtsruck im Land.

"Brandmauer statt Brandstifter" - unter diesem Motto demonstrierten Tausende Menschen in Leipzig.

Hildesheim

In Hildesheim demonstrierten nach ersten Schätzungen der Polizei rund 8.000 Menschen. Auch in weiteren Städten wie Braunschweig und Oldenburg sollte es Proteste geben.

In Hildesheim hatte ebenfalls das Bündnis gegen Rechts zu der Demonstration aufgerufen. Der Zusammenschluss unterschiedlicher Gruppen, Gewerkschaften, Vereine, Parteien und Kirchengemeinden wollte nach eigenen Aussagen vor der Bundestagswahl ein Zeichen gegen rechte Tendenzen in der Politik setzen.

Göttingen

Auch in Göttingen gingen Menschen auf die Straße. Anlass war in Göttingen eine Kundgebung von Querdenkern, an der sich rund 140 Personen beteiligten, wie die Polizei mitteilte. Dort nannte die Polizei 5.000 Teilnehmende, die Veranstalter sprachen von 10.000.

Dazu aufgerufen hatte das Bündnis gegen Rechts sowie zahlreiche Initiativen, Kirchen, Gewerkschaften und Parteien. Am späten Nachmittag kam es dort zu Auseinandersetzungen zwischen Gegendemonstranten und Polizisten.

In Göttingen protestierten Menschen gegen eine Versammlung von Anhängern der sogenannten Querdenker-Szene.

Augsburg

Gegen die gemeinsame Abstimmung von CDU und AfD über Vorhaben in der Migrationspolitik protestierten auch Tausende Menschen in Bayern.

Unter dem Motto "Brandmauer brennt. Wir bleiben standhaft" zog eine große Demonstration durch die Innenstadt von Augsburg, wie der BR berichtete. Demnach rechnete die Polizei ursprünglich mit etwa 400 Teilnehmern, doch es kamen 4.500. Die Demonstranten hielten Plakate hoch, auf denen Slogans wie "Nie wieder ist jetzt!" und "Demokratie verteidigen" zu lesen waren. Laut Polizei gab es keine nennenswerten Zwischenfälle.

Würzburg

In Würzburg versammelten sich laut BR 3.800 Menschen zur Aktion "Singen gegen Rechts" in der Innenstadt. Der Zug zog vom Hauptbahnhof durch die Stadt. Abgesehen von wenigen Platzverweisen verlief die Veranstaltung laut Polizei friedlich.

Auch in weiteren bayerischen Städten fanden Kundgebungen statt, unter anderem in Bayreuth, Kempten, Memmingen und Passau.

Neu-Isenburg

An Protesten gegen eine Wahlkampfveranstaltung der AfD beteiligten sich in der südhessischen Stadt Neu-Isenburg weit mehr Menschen als zunächst angenommen. Die Beamten sprachen von rund 9.000 Demonstrierenden.

Es kam zu mehreren Zwischenfällen. Ein Polizist und ein Teilnehmer der Demonstration seien verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin.