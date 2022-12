Daten-Software der Polizei Geraten Unverdächtige ins Visier der Ermittler? Stand: 20.12.2022 14:13 Uhr

Welche Methoden dürfen erlaubt sein, um Straftaten vorzubeugen? Die Polizei in Hessen benutzt eine Software, die dafür großflächig Daten auswertet. Nun beschäftigt sich das Verfassungsgericht damit.

Von Ann-Kathrin Jeske , ARD-Rechtsredaktion

NSU-Terror, Hanau, Halle. Nach Terrorfällen tauchten in der Vergangenheit häufig Hinweise von vor der Tat auf, die die Frage aufkommen ließen: Warum hat die Polizei nichts gewusst? Warum hat sie nicht früher reagiert?

In Hessen durchsucht deshalb die Software Hessendata automatisiert Datenbanken und Informationen unterschiedlicher Polizeibehörden innerhalb des Bundeslandes auf Verknüpfungen. Was eine Polizeidienststelle weiß, davon sollen die anderen Polizeibehörden also auch profitieren.

Daten werden verknüpft

In einem ersten Schritt wird die Software mit großen Datenmengen gefüttert - Daten, die die Polizeibehörden selbst gesammelt und abgespeichert haben. Das können bestimmte Straftaten sein oder Daten über verdächtige Personen und ihr Umfeld. Das Computerprogramm analysiert dann diese Daten und spuckt am Ende ein bestimmtes Lagebild aus.

Die polizeilichen Daten, die eingegeben werden, können auch ergänzt werden: etwa mit Daten von anderen Behörden, oder mit Daten von sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram. Wenn also die Polizei in Frankfurt Hinweise darauf hat, dass jemand möglicherweise einen terroristischen Anschlag planen könnte, darf sie dazu auch Informationen nutzen, die bei der Polizei in Kassel zu diesen Nutzern vorliegen.

Bundesweites Signal

Es gehe darum, die Bevölkerung vor schweren Straftaten zu schützen, sagte Hessens Innenminister Peter Beuth von der CDU gestern in der Verhandlung am Bundesverfassungsgericht. "Wir könnten gar nicht so viel Personal einstellen, dass diese Daten händisch ausgewertet werden könnten", machte er das Ausmaß klar. Ihm zufolge arbeiten aktuell etwa 2000 Ermittlerinnen und Ermittler mit der Software Hessendata. Es geht also nicht nur um eine kleine Spezialeinheit.

Bislang arbeitet neben Hessen nur Nordrhein-Westfalen mit einer solchen Software. Die gesetzliche Möglichkeit hätten aber auch Ermittlerinnen und Ermittler in Hamburg. Bayern erwägt, die Software einzuführen. Das Land hat eine Rahmenvereinbarung mit dem US-Softwarehersteller Palantir geschlossen, sodass andere Bundesländer kein eigenes Vergabeverfahren durchführen müssen, wenn sie die Software künftig nutzen wollen. Bei dem Verfahren geht es also durchaus auch um ein bundesweites Signal.

Juristen haben Bedenken

Was zunächst sinnvoll klingt, dass Behörden untereinander Zugriff auf Informationen haben, um schwere Straftaten zu verhindern, birgt aus Sicht von Datenschützern und Juristen allerdings große Gefahren. Denn bei den Fällen, um die es geht, sind tatsächlich noch gar keine Straftaten begangen worden. Trotzdem kann die Polizei mit der Software alle Daten miteinander verknüpfen und analysieren, die sie über eine Person und ihr Umfeld bereits hat und so ein umfassendes Persönlichkeitsprofil erstellen.

Dabei geht es längst nicht nur um den Verdacht möglicher Terrorfälle. In der Praxis setze die hessische Polizei das Tool zwar einerseits vor allem bei Staatsschutzdelikten ein, aber auch bei Kinderpornografie und organisierter Kriminalität, so das hessische Innenministerium. Theoretisch dürfen die Behörden die Software aber beispielsweise auch bei dem Verdacht von Betrug einsetzen. Juristen kritisierten diese Schwelle in der Verhandlung als zu niedrig.

"Das hebt die Zweckbindung auf"

"Alle Daten, die die Polizei erhebt, darf sie immer nur im Einzelfall zu einem bestimmten Zweck erheben", hob der Kriminologe Tobias Singelnstein von der Ruhr-Universität Bochum hervor. Mit der Software würde die Polizei allerdings Daten aus der Vergangenheit mit neuen, ganz anderen Hinweisen verknüpfen. "Das hebt die Zweckbindung völlig auf."

Die Verhandlung am Bundesverfassungsgericht soll außerdem die Frage klären, inwiefern völlig unverdächtige Personen durch die Software ins Visier der Polizei geraten können. Das befürchtet eine der Beschwerdeführerinnen, die Hamburger Strafverteidigerin Britta Eder.

"Meine Aufgabe ist es, Kontakt mit Menschen zu haben, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind und von denen die Polizei deshalb Daten hat", sagte sie. Sie befürchtet, dass die Software sie als Kontaktperson von Straftätern ausfindig machen könnte und auch ein Profil über sie erstellt, ohne den Grund für den Kontakt herausfiltern zu können - nämlich, dass sie Anwältin ist.

Entscheidung erst in Monaten

Die Frage, welche konkreten Straftaten die Polizei durch die Software schon verhindern konnte, wurde in der Verhandlung nicht erörtert. Klar ist aber: Den Anschlag in Hanau, den der hessische Innenminister Beuth selbst als Beispiel anführte, konnte die Polizei 2020 so nicht verhindern, obwohl die Polizei in Hessen die Software damals schon nutzte.

Egal wie das Verfassungsgericht am Ende entscheiden wird, das Urteil wird von grundsätzlicher Bedeutung sein, mit Blick auf die Zukunft. Denn es geht um die Frage, unter welchen Voraussetzungen unsere Sicherheitsbehörden bei der Bekämpfung von Kriminalität künstliche Intelligenz einsetzen dürfen. Mit einer Entscheidung ist frühestens in einigen Monaten zu rechnen.