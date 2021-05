Konflikt im Nahen Osten Angespannte Lage in Deutschland

Der Nahost-Konflikt hat Deutschland erreicht. In Gelsenkirchen skandieren Demonstranten antisemitische Parolen, in Berlin wird die Israel-Flagge vor der CDU-Zentrale gestohlen. Außenminister Maas fordert "null Toleranz".

Die Hamas und Israel liefern sich die heftigsten Gefechte seit Jahren. Der Konflikt strahlt bis nach Deutschland ab. Mehrere Polizeieinsätze deuten an, wie angespannt die Situation ist.

So versetzten drei Jugendliche, die mit Softair-Waffen ausgerüstet waren, die Polizei in Frankfurt am Main in Alarmbereitschaft. Sie hatten sich in einem Gebäude gegenüber der Moschee im Stadtteil Fechenheim aufgehalten. Zeugen alarmierten die Behörden, weil sie drei mutmaßlich bewaffnete Personen beobachtet hatten.

Nachdem die Sicherheitskräfte angerückt waren, hätten sich die Jugendlichen den Beamten gestellt, teilte die Polizei mit. Die Verdächtigen wurden vorübergehend festgenommen. Zunächst sei unklar gewesen, ob sie eine scharfe Schusswaffen bei sich trugen. Wegen der entdeckten Softair-Waffe habe man aber Entwarnung geben können, es habe "zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Dritte" bestanden, hieß es.

Israel-Flagge gestohlen

In anderen Städten kam es in der Nacht zum Donnerstag zu antisemitischen Übergriffen. So beschädigte ein Unbekannter ein Fenster der Mannheimer Synagoge. Der Staatsschutz ermittelt nun in dem Fall. Die Stadt will die Polizeipräsenz an jüdischen Einrichtungen erhöhen.

In Berlin stahlen Unbekannte in der Nacht eine Israel-Flagge, die vor CDU-Zentrale gehisst worden war. Es gebe Videoaufzeichnungen, auf denen zwei Menschen zu sehen seien, wie sie die Fahne entwenden, teilte die Polizei mit.

Vor dem Rathaus Berlin-Pankow hätten Unbekannte zudem versucht, die Israel-Fahne vor dem Gebäude zu entzünden.

Demonstrationszug gestoppt

Bereits gestern mussten in Gelsenkirchen zahlreiche Polizisten rund 180 Demonstranten aufhalten, die sich vom Bahnhofsplatz Richtung Synagoge bewegten. Der Protestzug war nicht angemeldet worden.

Die Polizei setzte den Angaben zufolge auch Schlagstöcke ein. Verletzt worden sei niemand, hieß es. Auch sei niemand in Gewahrsam genommen worden. Anzeigen habe es ebenfalls nicht gegeben.

Auf einem Video, das unter anderem der Zentralrat der Juden auf Twitter verbreitet, ist zu sehen und zu hören, wie Demonstranten in Gegenwart von Polizeibeamten antisemitische Parolen skandieren. Die Polizei greift offenbar nicht ein, obwohl es sich dabei um eine Straftat handeln kann.

Die Polizei Gelsenkirchen bestätigte dem WDR inzwischen die Echtheit des Videos. Warum die Polizei nicht auf die antisemitischen Parolen und die missachteten Corona-Regeln reagierte, ist unklar. Die Polizei kündigte eine Prüfung des Vorfalls an.

Angriff auf Synagoge

In der Nacht zum Mittwoch waren vor einer Synagoge in Münster israelische Flaggen angezündet worden. Der Staatsschutz nahm gegen 13 Tatverdächtige Ermittlungen auf. In Bonn wurde am selben Abend der Eingangsbereich einer Synagoge durch Steine beschädigt. Drei Tatverdächtige im Alter von 20 und 24 Jahren wurden laut Polizei vorläufig festgenommen.

"Null Toleranz"

Die Bundespolitik reagierte auf die antisemitischen Vorfälle mit deutlichen Ansagen. "Für Angriffe auf Synagogen darf es in unserem Land null Toleranz geben", sagte Außenminister Heiko Maas den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Der Staat muss ohne Wenn und Aber die Sicherheit der Synagogen gewährleisten."

Bereits gestern hatten sich viele Spitzenpolitikerinnen und -politiker empört geäußert.