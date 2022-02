Entwicklungsministerin Schulze Exportstopp für gefährliche Pestizide geplant Stand: 11.02.2022 12:47 Uhr

Weltweit leiden Millionen Menschen an Vergiftungsunfällen durch Pestizide. Entwicklungsministerin Schulze will nun ein Exportverbot für gefährliche Pflanzenschutzmittel verhängen. Deren Verkauf sei kein akzeptables Geschäftsmodell, sagte sie.

Der Export gefährlicher Pestizide steht vor dem Aus. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze kündigte ein Ausfuhrverbot aus Deutschland in andere Länder an. "Wir sollten in Deutschland mit gutem und glaubwürdigem Beispiel vorangehen, was den Schutz von Natur und Gesundheit betrifft", sagte sie der "Rheinischen Post".

Nachhaltige Landwirtschaft im Fokus

Die Ampelkoalition habe sich deshalb vorgenommen, den Export von Pestiziden zu untersagen, die auch hierzulande verboten seien. Schulze kritisierte zudem das Vorgehen von Pestizidunternehmen, auf dem afrikanischen Kontinent zunehmend Pflanzenschutzmittel zu verkaufen, die in der Europäischen Union verboten sind.

Es sei "kein akzeptables Geschäftsmodell, Kleinbauern in Entwicklungsländern mit resistentem Saatgut und dem dazu passenden Pestizid auf Kredit in Abhängigkeit zu stürzen", sagte die frühere Bundesumweltministerin. Sie wolle auch in der Zusammenarbeit mit den Partnerländern den ökologischen Landbau als besonders nachhaltige Landwirtschaftsform in den Fokus rücken.

"255 Millionen Vergiftungsunfälle"

Die Heinrich-Böll-Stiftung und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hatten zuletzt drastische Beschränkungen beim Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln und einen Export-Stopp von bereits in der EU verbotenen Substanzen gefordert. Die Menge weltweit eingesetzter Schädlingsbekämpfungsmittel sei seit 1990 um 80 Prozent gestiegen, heißt es in dem gemeinsam veröffentlichten "Pestizidatlas 2022".

Die wachsende Menge an Pestiziden führt demnach vor allem in Afrika und Asien zu einem Anstieg an Vergiftungen. In Asien ist laut Bericht von jährlich rund 255 Millionen Vergiftungsunfällen auszugehen, in Afrika von knapp mehr also 100 Millionen und in Europa von rund 1,6 Millionen.