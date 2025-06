Wehrbeauftragter Otte in den tagesthemen Wehrdienst kommt "auf Wiedervorlage" Stand: 07.06.2025 02:03 Uhr

Soll es in Deutschland wieder einen verpflichtenden Wehrdienst geben? Aus Sicht des neuen Wehrbeauftragten führt daran kein Weg vorbei. Die Freiwilligkeit, auf die die Bundesregierung setze, reiche nicht, sagte er in den tagesthemen.

Der neue Wehrbeauftragte des Bundestags, Henning Otte, hat sich grundsätzlich für eine Wehrpflicht ausgesprochen. Die Bundesregierung setze auf Freiwilligkeit, er als Wehrbeauftragter werde sich die Wiedereinsetzung des verpflichtenden Wehrdienstes aber "auf Wiedervorlage legen - und zwar noch dieses Jahr", sagte Otte im Interview mit den tagesthemen. Die "verpflichtenden Elemente" müssten jetzt vorbereitet werden.

"Die Truppe ist stark gefordert, sie darf nicht überdehnt werden", so Otte. Man könne nicht immer mehr auf die Schultern der Soldatinnen und Soldaten packen, sondern die Schultern müssten breiter gemacht werden. Dass die von der Bundesregierung angestrebte Lösung dafür ausreicht, bezweifelt Otte.

Bei Musterung "Hätte man den direkten Draht"

Rein rechtlich gilt in Deutschland die Wehrpflicht noch immer. Sie war aber im Juli 2011 - nach 55 Jahren - unter dem damaligen Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg von der CSU ausgesetzt worden, was in der Praxis einer Abschaffung von Wehr- und Zivildienst gleichkam.

Zur Äußerung von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), dass 60.000 mehr Soldatinnen und Soldaten gebraucht würden, sagte Otte, dieser müsse jetzt sagen, wie dies zu gewährleisten sei. Die nun beschlossene Regelung, alle jungen Männer anzuschreiben und sie zu einer Antwort zu verpflichten, ob sie Wehrdienst leisten wollen, hält der Wehrbeauftragte nicht für weitgehend genug.

Otte verweist stattdessen auf das in Schweden praktizierte Modell mit verpflichtender Musterung. "Da hätte man den direkten Kontakt, und mein persönlicher Eindruck ist, dass im Gespräch mit jungen Menschen die Überzeugung wächst, für die Bundeswehr einzutreten, um Frieden und Freiheit auch in der Zukunft zu wahren", so der CDU-Politiker Otte.

"Das Machbare schnell umsetzen"

Der Wehrbeauftragte geht aber davon aus, dass eine mögliche Wehrpflicht in Deutschland auf absehbare Zeit nur für Männer gelten könnte. Ein verpflichtender Dienst auch für Frauen - wie etwa in Dänemark geplant - hält Otte nicht für realistisch. Dies würde eine Grundgesetzänderung voraussetzen, die zurzeit nicht nicht in Sicht sei. Für Änderungen am Grundgesetz ist im Bundestag eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig. Dafür wären Union und SPD auch auf Stimmen von AfD oder Linkspartei angewiesen. Es gelte "das Machbare schnell umzusetzen", damit nicht "immer mehr Aufträge an die Truppe gehen, ohne dass das notwendige Personalkontingent zur Verfügung steht", so Otte.

Otte schlug auch vor, den Dienst bei der Bundeswehr besser zu honorieren. Dabei wären auch Rentenpunkte denkbar. Zudem könne man den Führerschein anbieten und die Dienstzeit auf die Wartesemester fürs Studium anrechnen. Hier sei die Bundesregierung gefordert, ein Gesamtpaket zu schnüren, um die Truppe so auszustatten, damit sie ihren Auftrag erfüllen könne.