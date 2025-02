eilmeldung Auto fährt in Menschenmenge Söder geht von Anschlag in München aus Stand: 13.02.2025 13:07 Uhr

Die bayerischen Behörden haben Details zu dem Fall in München bekannt gegeben. Laut Ministerpräsident Söder war die Tat mit mehr als 20 Verletzten "mutmaßlich ein Anschlag". Der Täter stamme aus Afghanistan und sei Asylbewerber.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geht bei dem Vorfall in München mit einem in eine Menschenmenge gefahrenen Auto von einem Anschlag aus. "Es handelt sich wohl mutmaßlich um einen Anschlag", sagte Söder in einer ersten Stellungnahme am Ort des Geschehens.

Die Polizei sprach von 28 zum Teil schwerverletzten Personen. Bei dem Fahrer des Wagens handele es sich um einen 24-jährigen Afghanen. Dem bayrischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zufolge war der Mann der Polizei bekannt durch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Ladendiebstähle. Nach Informationen des ARD-Terrorismusexperten Michael Götschenberg war er zudem ausreisepflichtig. Den Sicherheitsbehörden sei er bisher nicht als Extremist bekannt gewesen.

Das Auto fuhr im Münchner Innenstadtbereich in eine Menschenmenge.

Veranstaltung von ver.di am Ort

Nach Angaben der Polizei war der Mann mit einem Auto in einen Demonstrationszug gefahren. Er sei hinter der Gruppe und einem Polizeiauto gefahren, habe dieses dann überholt, beschleunigt und sei in das Ende der Gruppe gefahren, sagte ein Polizeisprecher.

Der Vorfall ereignete sich demnach am Münchner Stiglmaierplatz im Bereich der Kreuzung zwischen Dachauer Straße und Seidlstraße im Innenstadtbereich. Am Ort des Geschehens fand laut der Polizei zum Zeitpunkt des Vorfalls gegen 10.30 Uhr eine Veranstaltung der Gewerkschaft ver.di statt.

Weitere Informationen in Kürze.