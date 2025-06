faq Antrittsbesuch in Washington Was erwartet Merz bei Trump? Stand: 04.06.2025 10:37 Uhr

Bundeskanzler Merz reist heute in die USA. Zölle, Ukraine, Gaza - auf der Liste der Gesprächsthemen stehen viele Streitpunkte. Wie ist Merz auf Trump vorbereitet und was erwartet ihn im Weißen Haus? Ein Überblick.

Wie ist das bisherige Verhältnis von Merz zu Trump?

Friedrich Merz und Donald Trump haben bereits mehrfach miteinander telefoniert. Dabei haben sie, so heißt es aus Regierungskreisen, in den vergangenen Wochen ein "ordentliches Verhältnis" aufgebaut. Vielleicht auch deshalb, weil Merz mittlerweile ein ganz gutes Gespür für den US-Präsidenten entwickelt hat. "Wichtig ist immer, dass man nicht zu lange redet, sondern, dass man kurz redet und ihn auch reden lässt", sagte Merz im WDR. "Man muss sich auf ihn einstellen und auf ihn einlassen - und gleichzeitig darf man sich nicht kleiner machen, als wir sind. Das ist ohnehin meine wichtigste Voraussetzung, dass wir mit ihm vernünftig reden können: Wir sind da keine Bittsteller."

Er brauche "keinen Baldrian, um ruhig zu bleiben und mit dem amerikanischen Präsidenten ein vernünftiges Gespräch zu führen", sagte Merz vor der Reise.

Er hat inzwischen die Handynummer des US-Präsidenten und tauscht sich mit ihm per SMS aus. Seit dem jüngsten Telefonat sprechen sich die beiden auch mit den Vornamen Friedrich und Donald an.

Wie hat sich Merz auf den Besuch vorbereitet?

"Ich glaube, dass er gut vorbereitet in dieses Treffen geht", glaubt Regierungssprecher Stefan Kornelius. Merz hat im Vorfeld mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa telefoniert. Beide waren von Trump im Weißen Haus vorgeführt worden. Auch mit anderen Staats- und Regierungschefs, bei denen die Treffen mit Trump gut liefen, tauschte sich Merz vor dem Besuch aus.

Was raten Beobachter?

Merz "muss bestimmt auftreten, aber gleichzeitig natürlich auch die Strategie fahren, die die Europäer jetzt seit einem halben Jahr fahren, beziehungsweise seit Trump im Amt ist: Trump beständig das Gefühl geben, dass er ein großer Staatsmann ist, der eine richtige Vision hat", sagte der Politikwissenschaftler Carlo Masala im Interview. "Also dieses Umschmeicheln mit europäischem Selbstbewusstsein, glaube ich, ist die adäquate Strategie, die allerdings noch kein Garant dafür ist, dass sie letzten Endes Erfolg haben wird."

Die Autorin eines Buchs über Merz, Mariam Lau, erwartet einen gut vorbereiteten Kanzler. Er habe die Fähigkeit, im Gespräch die Balance und eine Gesprächsebene zu finden. Andererseits könne Merz es nicht gut haben, wenn ihm jemand unverschämt komme. "Ich bin sehr gespannt, wie wir alle, wie es dann läuft."

Wie wird Merz in Washington empfangen?

Merz wird im Gästehaus des Weißen Hauses untergebracht, dem sogenannten Blair House. In dem Gebäude unweit vom Weißen Haus nächtigten bereits Queen Elizabeth II., der Schah von Persien und Frankreichs Präsident Charles de Gaulle. Der Bau umfasst insgesamt 119 opulent dekorierte Zimmer. 14 davon werden für ausländische Führungspersönlichkeiten vorgesehen, die anderen Zimmer werden für diplomatische Gespräche genutzt.

Geplant sind laut Regierungsangaben ein Gespräch von Trump und Merz im Weißen Haus, ein gemeinsames Mittagessen und eine anschließende Pressebegegnung. Die Gespräche finden am Donnerstag statt. Merz will das Treffen nutzen, um vor dem G7-Gipfel in Kanada und dem NATO-Gipfel in Den Haag im Juni einen guten persönlichen Draht zum US-Präsidenten zu entwickeln.

Was sind die Streitpunkte?

NATO und Europäische Sicherheit

Die USA galten jahrzehntelang als Garant der europäischen Sicherheit, doch das steht seit Trumps Amtsantritt in Frage. Der US-Präsident drohte im Wahlkampf, nur jene NATO-Verbündeten gegen Angriffe verteidigen zu wollen, die seiner Ansicht nach genug investiert haben. Merz kann sich bei seinem Besuch darauf berufen, dass seine Regierung Trumps Forderung unterstützt, die sogenannte NATO-Quote auf fünf Prozent anzuheben. Nach dem Plan von Bündnis-Generalsekretär Mark Rutte sollen die Mitgliedsländer künftig 3,5 Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes (BIP) direkt für das Militär ausgeben und weitere 1,5 Prozent für verteidigungsrelevante Infrastruktur wie Brücken oder Flughäfen. Das neue Ziel soll beim NATO-Gipfel in Den Haag in rund drei Wochen beschlossen werden. Trump hat seine Teilnahme angekündigt.

Unterstützung für die Ukraine

Merz hatte kürzlich angekündigt, die Ukraine weiter in ihrem Abwehrkampf gegen Russland zu unterstützen. Trump dagegen strich die Militärhilfe für das angegriffene Land zusammen. Die von ihm angestoßenen Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau über eine Waffenruhe sind festgefahren. Merz dürfte bei Trump dafür werben, den Druck auf Russland zu erhöhen und die Sanktionen zu verschärfen. Im US-Senat gibt es bereits überparteilich Unterstützung für ein neues Sanktionspaket. Trump zögert bisher jedoch, weil er die Verhandlungen mit Wladimir Putin nicht gefährden will.

Trumps Zollpolitik

Merz' Besuch fällt auf den Tag, nachdem Trump die Zölle auf Stahl und Aluminium auf 50 Prozent verdoppelt hat. Für Deutschland sind die USA der wichtigste Abnehmer von Waren. Vergangenes Jahr importierten die USA laut Statistischem Bundesamt Waren im Wert von 161,4 Milliarden Euro. Die Zölle auf Stahl und Aluminium sind aus Sicht der deutschen Wirtschaftsvereinigung Stahl "eine neue Eskalationsstufe im transatlantischen Handelskonflikt". Sie fordert mehr Unterstützung von der Bundesregierung.

Krieg im Gazastreifen

Die US-Regierung lässt den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bisher im Gazastreifen gewähren. Merz hatte sich dagegen zuletzt von dem Vorgehen Israels distanziert. "Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, wie das in den letzten Tagen immer mehr der Fall gewesen ist, lässt sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen", sagte der Bundeskanzler. Derart bestimmte Töne fehlen aus Washington.

Mit Informationen von Christina Nagel, ARD-Hauptstadtstudio