Merkels Amtszeit in Zahlen 5860 Tage Kanzlerin Stand: 08.12.2021 15:12 Uhr

Sie traf in ihrer Amtszeit auf vier verschiedene US-Präsidenten und sah zehn SPD-Vorsitzende kommen und meist wieder gehen: Angela Merkel war 16 Jahre lang Kanzlerin der Bundesrepublik. Ein Rückblick in Zahlen.

5860

So viele Tage war Merkel im Amt. Damit kommt Merkel dem Rekord des Langzeitkanzlers Helmut Kohl sehr nahe, der insgesamt 5870 Tage lang Regierungschef war - 16 Jahre und vier Wochen. Damit verfehlt Merkel den Rekord um gerade einmal zehn Tage.

439,2

Diesen Wert meldete das Robert Koch-Institut am Tag von Merkels Verabschiedung durch die Bundeswehr mit einem Großen Zapfenstreich als Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie liegt mittlerweile bei mehr als sechs Millionen - Merkel hinterlässt das Land in Krisenstimmung.

10

Die lange Dauer von Merkels Amtszeit lässt sich auch an der Zahl der SPD-Vorsitzenden ablesen, mit denen sie als Bundeskanzlerin zu tun hatte. Ganze zehn Namen sind zu nennen: Platzeck, Beck, Müntefering, Gabriel, Nahles - dann das Interimschef-Trio Dreyer/Schwesig/Schäfer-Gümbel und aktuell die Doppelspitze aus Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. In zwölf ihrer 16 Kanzlerinnen-Jahre regierte Merkel mit der SPD als Juniorpartner.

51,2

Bei Merkels letztem Amtsantritt war das Kabinett im Schnitt 51,2 Jahre alt. Die neue Regierung wird jünger, das Durchschnittsalter im Kabinett Scholz liegt bei 50,4. Die jüngsten Ministerinnen sind Annalena Baerbock und Anne Spiegel von den Grünen mit 40, der Senior im Kabinett ist der Chef Scholz selbst mit 63.

648

Zwischen dem Kanzleramt in Berlin und dem EU-Ratsgebäude in Brüssel liegen 648 Kilometer Luftlinie. Keine andere Flugstrecke hat Merkel öfter zurückgelegt - mehr als hundert Mal ist sie zu EU-Terminen angereist. Als Kanzlerin auf Dienstreise legte sie Millionen von Kilometern zurück: In den USA war sie 23 Mal, in Russland 20 Mal, in China 13 Mal. Ihre Reisen führten sie auch in Länder, in denen nie zuvor ein Bundeskanzler zu Gast war - etwa Kolumbien, Mali, Niger, Angola und Grönland.

4

Von George W. Bush bis Joe Biden: Mit vier US-Präsidenten musste Merkel zurechtkommen. Das klappte mal besser - etwa mit Barack Obama - und mal schlechter, so etwa mit Donald Trump. Seit ihrer Wahl zur Kanzlerin hatte Merkel zudem mit vier französischen Präsidenten zu tun und mit neun italienischen Ministerpräsidenten. An politischer Langlebigkeit wird sie nur von Kreml-Chef Wladimir Putin übertroffen, der seit 21 Jahren an der Macht ist.

171

Es war die langwierigste Regierungsbildung in der Geschichte der Bundesrepublik: 171 Tage vergingen zwischen der Bundestagswahl 2017 und der vierten Wahl Merkels zur Bundeskanzlerin im Bundestag im März 2018. Merkel hatte zunächst ausführlich mit Grünen und FDP über die Bildung einer Jamaika-Koalition verhandelt. Nachdem die FDP die Gespräche platzen ließ, brachte Merkel in zähen Gesprächen eine Neuauflage der Koalition mit der SPD auf den Weg. In diesem Jahr ging es schneller: 73 Tage vergingen von der Bundestagswahl bis zur Wahl von Kanzler Scholz.

41,5

Das Ergebnis der Bundestagswahl von 2013 markierte den Höhepunkt von Merkels Zugkraft: Die Union erreichte 41,5 Prozent - ihr bestes Ergebnis unter Merkel. Am schlechtesten schnitt die Merkel-Union bei der Wahl 2017 ab, als sie auf 32,9 Prozent kam. 2021 kam es dann noch schlimmer: Mit dem Kanzlerkandidaten Armin Laschet stürzte die CDU/CSU auf einen Tiefstwert von 24,1 Prozent ab. Merkel selbst hatte ihren Wahlkreis Vorpommern-Rügen seit 1990 acht Mal in Folge klar gewonnen. Nach der Wahl in diesem Jahr fiel er erstmals an die SPD.