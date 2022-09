Corona-Maßnahmen Ende der Maskenpflicht auch in Zügen gefordert Stand: 06.09.2022 13:54 Uhr

In Flugzeugen muss wohl bald keine Maske mehr getragen werden. Dies müsse dann auch in Zügen gelten, fordert der Verband Allianz pro Schiene. Alles andere sei unlogisch.

Die Pläne der Bundesregierung für ein vorläufiges Ende der Corona-Maskenpflicht in Flugzeugen sorgt für Wirbel. Der Lobbyverband Allianz pro Schiene fordert, die Maskenpflicht auch in Zügen abzuschaffen. "Die Bundesregierung muss dringend eine einheitliche Lösung finden", sagte Geschäftsführer Dirk Flege. "Wenn die Maskenpflicht in Flugzeugen aufgehoben wird, muss das genauso für alle anderen öffentlichen Verkehrsmittel auch gelten", erklärte der Verband. Es sei unlogisch, die Maskenpflicht in Flugzeugen abzuschaffen, sie aber in Bus und Bahn beizubehalten.

Der Entwurf für das neue Infektionsschutzgesetz, das ab dem Herbst gelten soll, sieht bislang eine bundeseinheitliche Maskenpflicht in Fernzügen vor. Im Nahverkehr sollen die Länder ebenfalls Masken vorschreiben können. In Flugzeugen hingegen soll die Maskenpflicht fallen, wie das ARD-Hauptstadtstudio aus Regierungskreisen erfahren hatte. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zufolge wird die Maske dort nur noch empfohlen.

Lufthansa begrüßt Entscheidung

Die Lufthansas begrüßte die Entscheidung. "Wie froh sind unsere Mitarbeiter, die nicht mehr Maskenpolizei spielen müssen. Und wie froh sind täglich knapp 300.000 Fluggäste, die nirgendwo sonst mehr eine Maske tragen mussten, weil es jede andere Airline ignoriert hat", sagte Konzernchef Carsten Spohr.

Die Luftfahrt protestiert seit längerem gegen die Maskenpflicht, die in anderen Alltagsbereichen und Ländern nicht mehr gilt. Die Branche verweist auch auf leistungsfähige Lüftungssysteme und Partikelfilter in Flugzeugkabinen.

Druck der FDP?

Medienberichten zufolge soll die Änderung der Maskenpflicht im Flugverkehr auf Druck der FDP zustande gekommen sein. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek kritisierte, die Ampel mache sich mit ihrem "konfusen Corona-Kurs" lächerlich. "Wer soll den Bundesgesundheitsminister noch ernst nehmen, wenn er jetzt schon wieder vor der FDP einknickt?"

Niemand bestreite ernsthaft, dass Masken in Flugzeugen ein wirksamer Schutz vor Infektionen sein könnten. "Dies gilt vor allem dann, wenn alle Anwesenden eine Maske tragen. Hinzu kommt: Es ist für Flugreisende durchaus zumutbar, auf diese Weise sich und vor allem andere zu schützen."

Im Gesetz soll zudem bundesweit festgelegt werden, dass außer in Fernzügen, Kliniken und Pflegeheimen auch in Arztpraxen FFP2-Masken zu tragen sind. Minister Lauterbach sagte der Nachrichtenagentur dpa: "Impfen und Masken bleiben der beste Schutz gegen die erwartete Omikron-Welle. Deswegen setzen wir beides ein." Auch in Arztpraxen solle daher Maske getragen werden. "Solange die Pandemielage es erlaubt, wird dagegen im Flieger die Maskenpflicht fallen. Empfohlen bleibt die Maske aber auch dort. Das ist keine Frage von Vorschriften, sondern der Vernunft."

Der Bundestag soll die Corona-Bestimmungen im Infektionsschutzgesetz für den Herbst an diesem Donnerstag beschließen.