FDP-Chef Lindner zur Corona-Lage "Wir müssen mehr impfen und boostern" Stand: 12.11.2021 22:34 Uhr

FDP-Chef Lindner hat in den tagesthemen die Pandemie-Lage als dramatisch bezeichnet. Er forderte mehr Tempo beim Boostern. Dass Ungeimpfte künftig in den Lockdown müssen, schloss er nicht aus.

Die vierte Corona-Welle hat Deutschland mit Wucht erfasst. Trotzdem wollen SPD, Grüne und FDP im Bundestag die epidemische Notlage zum 25. November beenden. Im tagesthemen-Interview stellte FDP-Chef Christian Lindner nun klar, dass sich die Ampel-Parteien der schwierigen Lage dennoch bewusst seien. "Die Situation ist dramatisch", sagte er.

Allerdings hätte auch die "Bundesnotbremse", die generelle Lockdowns möglich macht und auf die die scheidende Bundesregierung gesetzt habe, an einer solchen Situation nichts ändern können. Angesichts Millionen Geimpfter sei dies nicht mehr die geeignete Maßnahme, um die Verbreitung des Virus einzudämmen, so Lindner. Solche Auflagen müssten auslaufen.

Testpflicht auch für Geimpfte?

"Wir müssen viel mehr impfen und boostern", sagte der FDP-Chef. "Nötig sind jetzt 3G-Regeln in Alten- und Pflegeheimen - womöglich auch 2G-Regeln auf Ebene der Länder." Er halte es für geboten, dass sich auch Geimpfte testen lassen, bevor sie Veranstaltungen besuchen. Lindner wollte zudem nicht ausschließen, dass Ungeimpfte in den Lockdown gehen müssen. "Wir halten uns eine solche Maßnahme offen", sagte er.

SPD, Grüne und FDP haben vor, einen bundesweit einheitlichen und bis zum 19. März befristeten Maßnahmenkatalog im Infektionsschutzgesetz zu verankern. Dazu hatte der Bundestag am Donnerstag Änderungen im Infektionsschutzgesetz (IfSG) beraten, die in der kommenden Woche verabschiedet werden sollen. Anschließend muss auch der Bundesrat zustimmen, voraussichtlich in einer Sondersitzung am 19. November.