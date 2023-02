Eilmeldung Militärhilfe für die Ukraine Ausfuhrgenehmigung für "Leopard 1"-Panzer erteilt Stand: 03.02.2023 12:14 Uhr

Die Bundesregierung hat eine Exportgenehmigung für Kampfpanzer des Typs "Leopard 1" in die Ukraine erteilt. Das bestätigte Regierungssprecher Hebestreit, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Die Bundesregierung hat die Weitergabe von "Leopard 1"-Kampfpanzern aus Industriebeständen an die Ukraine freigegeben. Entsprechende Medienberichte bestätigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin. Details zu der Genehmigung wie etwa zur Zahl der Panzer nannte er nicht. Dies werde sich "in den nächsten Tagen und Wochen konkretisieren".

Offenbar Probleme bei Munitionsbeschaffung

Laut der "Süddeutschen Zeitung" wollen der Rüstungskonzern Rheinmetall und die Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) Dutzende Panzer vom Typ "Leopard 1" aufbereiten und könnten diese der Ukraine für den Kampf gegen Russland liefern. Dem Bericht zufolge gibt es allerdings noch Probleme bei der Beschaffung der benötigten 105-Millimeter-Munition.

Zwar habe Brasilien wegen der Lieferung von einst rund 250 "Leopard"-Panzern aus Deutschland noch große Munitionsbestände, aber die Regierung von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva lehne eine Weitergabe bislang ebenso ab wie bei der Munition für den "Gepard"-Flugabwehrpanzer.

Der "Leopard 1" ist der erste Kampfpanzer, der für die Bundeswehr nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde. Er wurde zwischen Mitte der 1960-er und Mitte der 1980-er Jahre produziert. Die in der vergangenen Woche von der Bundesregierung zugesagten 14 "Leopard 2"-Panzer sind deutlich moderner.