Klöckner eröffnet Veteranentag "Es war höchste Zeit für diesen Schritt" Stand: 15.06.2025 14:54 Uhr

In Berlin hat Bundestagspräsidentin Klöckner den ersten Nationalen Veteranentag eröffnet. Mehr als 120 Veranstaltungen im ganzen Land würdigen den Einsatz aktiver und ehemaliger Soldaten und Soldatinnen.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hat in Berlin den ersten Nationalen Veteranentag in Deutschland eröffnet. "Heute ist ein besonderer Tag, eine Premiere für unser Land", sagte sie auf der zentralen Festveranstaltung rund um das Reichstagsgebäude.

Der Veteranentag findet dieses Jahr zum ersten Mal statt. Bundesweit würdigen mehr als 120 Veranstaltungen die Verdienste der rund zehn Millionen aktiven und ehemaligen Angehörigen der Streitkräfte. "Es war höchste Zeit für diesen Schritt", sagte Klöckner: "Denn dieser Tag schafft etwas, das lange gefehlt hat: öffentliche Sichtbarkeit, Anerkennung und Respekt für alle, die in den Streitkräften unseres Landes gedient haben."

Das gelte auch für deren Familien, Partner und Kinder. "Sie alle haben mit ausgehalten, mitgelitten und verdient, dass wir heute auch sie in den Blick nehmen."

Klöckner betont Verantwortung der Parlamentarier

Die Bundeswehr sei eine Parlamentsarmee, betonte die Bundestagspräsidentin: "Und genau deshalb tragen wir als Parlamentarier auch eine besondere Verantwortung."

Für viele sei der Dienst fordernd, auch belastend gewesen: "Und manche tragen Wunden davon, sichtbar oder unsichtbar." Für sie brauche es verlässliche und unbürokratische Hilfe. Klöckner betonte zugleich mit Blick auf die Zeit nach dem Veteranentag: "Die Anerkennung darf nicht aufhören."

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bezeichnete die Bundeswehr als "festen Bestandteil unserer Gesellschaft". "Die Frauen und Männer, die in ihr dienen oder gedient haben, verdienen unseren Dank, unsere Anerkennung und unseren Respekt", schrieb Merz im Kurzbotschaftendienst X. "Dieser Dienst für unser Land gehört in die Mitte unserer Gesellschaft."

Pistorius: Europäisches Lebensmodell ist gefährdet

Verteidigungsminister Boris Pistorius bezeichnete die Angehörigen der Bundeswehr ebenfalls als zentralen Bestandteil der Gesellschaft. Bei einem feierlichen Beförderungsappell auf dem Hamburger Rathausmarkt sagte er: "Ihr Platz ist in der Mitte der Gesellschaft." Dort gehörten die Angehörigen der Bundeswehr hin: "sichtbar, präsent und getragen von der Gesellschaft".

Die kommenden Jahre würden "herausfordernd, politisch, gesellschaftlich und militärisch", sagte der Minister. "Wir leben in einer Zeit der globalen Umwälzungen." Das europäische Lebensmodell von Freiheit, Demokratie und Wohlstand in Frieden sei gefährdet. Um Frieden, Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten, "brauchen wir einsatzfähige Streitkräfte".

Mit großer Mehrheit hatte der Bundestag im vergangenen Jahr die Einführung eines Veteranentags am 15. Juni beschlossen. Er soll Dank und Anerkennung für Soldaten und Soldatinnen zum Ausdruck bringen. Klöckner ist die Schirmherrin. Im Reichstagsgebäude wird aus diesem Anlass die Fotoausstellung "Wounded: The Legacy of War" des Fotografen und Musikers Bryan Adams gezeigt.