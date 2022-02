Einrichtungsbezogene Impfpflicht Bayern will erst einmal abwarten Stand: 07.02.2022 17:31 Uhr

Eigentlich gilt die Impfpflicht in Gesundheitswesen und Pflege als beschlossene Sache - doch Bayern schlägt nun einen eigenen Kurs ein: Landeschef Söder kündigte an, diese Regelung vorerst nicht umzusetzen.

In rund fünf Wochen soll bundesweit die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Kraft treten. Beschäftigte im Gesundheitswesen und in der Pflegebranche müssen ab diesem Zeitpunkt nachweisen können, dass sie gegen das Coronavirus geimpft sind.

Doch Bayern will dabei nun seinen eigenen Weg gehen und "großzügigste Übergangsregelungen" gelten lassen, wie Landeschef Markus Söder nach einer Videoschalte des CSU-Vorstands in München ankündigte. Was bedeute, dass es in seinem Bundesland "de facto zunächst einmal auf ein Aussetzen des Vollzugs hinausläuft".

Ob und wann Bayern dann eventuell mit dieser Impfpflicht in Kliniken oder Pflegeheimen nachzieht, ließ Söder offen. Es brauche Zeit, "um das Ganze vernünftig zu gestalten", so der CSU-Chef.

Zweifel an Umsetzung der Impfpflicht

Kritik an der einrichtungsbezogenen Imfpflicht hatte es schon von verschiedenen Seiten gegeben: Arbeitgeber und Betreiber warnen vor drohenden Personalengpässen. Denn bei fehlendem Impfnachweis kann das zuständige Gesundheitsamt ein Betretungs- oder Tätigkeitsverbot für die betroffenen Mitarbeiter aussprechen. Doch auch die Gesundheitsämter mehrerer Bundesländer warnen, dass eine Überprüfung der gemeldeten fehlenden Impfnachweise angesichts der eh schon hohen Belastung in der Pandemie kaum zu schaffen sei.

Ebenso sieht die Deutsche Krankenhausgesellschaft noch viele Lücken bei der Umsetzung der Impfpflicht, und der Deutsche Pflegerat plädiert für umfassendere Aufklärung statt der branchenbezogenen Pflicht zum Impfen.

"Kein wirksames Mittel mehr"

CSU-Chef Söder führt für seine Entscheidung ebenfalls die Sorge an, Pflegekräfte könnten durch die Pflicht abwandern, was eine Verschlechterung in der Branche nach sich ziehen würde. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht "führt nur zu Problemen, ist leider keine Lösung", so der Ministerpräsident. Und sie sei "kein wirksames Mittel mehr, um die jetzige Omikron-Welle zu begleiten oder zu dämpfen oder zu stoppen". Was aber nicht bedeute, dass er sich komplett gegen eine Impfpflicht stellw. Er hoffe aber auf eine "kluge Entscheidung" bei einer allgemeinen Impfpflicht.

Lauterbach kritisiert Bayerns Entscheidung

Bei Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ruft Söders Ankündigung gleich doppelte Kritik hervor. Zum einen drohten "laxe Vollzugsregeln" bei der branchenbezogenen Impfpflicht, "das Leben der älteren Menschen mit schwachem Immunsystem" zu gefährden. Zum anderen könne die Glaubwürdigkeit der Politik Schaden nehmen, warnte der SPD-Politiker.

Von einem "fatalen Signal" spricht die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Heike Baehrens. Ziel der geplanten Maßnahme sei es, besonders verletzliche Menschen zu schützen. "Wenn die CSU die Impfpflicht aussetzt, entzieht sie sich damit ihrer Verantwortung, diesen Schutz zu gewährleisten", kritisierte sie.

Ähnlich äußerte sich die designierte Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang. Bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht gehe es nicht darum, Kliniken und Intensivstationen zu entlasten, sondern um den Schutz gefährdeter, etwa älterer Menschen in Pflegeeinrichtungen. "Das ist nach wie vor ein Anliegen, das wir ganz klar haben", so Lang.

Auch bei der Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung, Claudia Moll, stößt die Ankündigung aus Bayern auf Unverständnis. Dass Deutschland derzeit so gut durch die Corona-Welle komme, liege doch vor allem daran, dass "viele Pflegebedürftige und auch Pflegekräfte geimpft, geboostert und die Einrichtungen gut geschützt sind", betonte die SPD-Politikerin in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Darum sollten Bundesländer keine "Alleingänge" bei der Umsetzung der im Infektionsschutzgesetz festgeschriebenen Impfpflicht in bestimmten Einrichtungen und Berufen starten. Auch Moll hofft, dass auf die einrichtungsbezogene eine allgemeine Impfpflicht folgen wird: "Damit hätten wir auch die leidige Diskussion um die Pflegekräfte beendet."

"Umsetzungszeit offensiv auslegen"

Bleibt die Frage, ob Bayern die einrichtungsbezogene Impfpflicht überhaupt aussetzen darf. Gesundheitsminster Klaus Holetschek argumentiert im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk: Erstens sei der Vollzug der Impfpflicht "aus meiner Sicht bis heute nicht geklärt".

Und zweitens verweist er auf einen Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz von Ende Januar. Demnach brauche die Teil-Impfpflicht eine "Umsetzungszeit" - und diesen Begriff wolle Bayern nun "offensiv auslegen".